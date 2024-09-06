2024年9月5日晚，新一届中非合作论坛北京峰会闭幕之际，李响大使在北京接受厄立特里亚电视台和英文报纸《形象报》记者专访，全文如下：

问1：近年来，厄中两国关系发展迅速，已建立战略伙伴关系，您如何评价当前的厄中关系？

答：中国和厄立特里亚传统友谊深厚，厄1993年建国当天即同中国建立大使级外交关系。30多年来，两国政治互信牢固，合作日益紧密。近年来，中厄关系发展步入快车道。2021年，双方签署共建“一带一路”谅解备忘录。2022年，习近平主席同伊萨亚斯总统决定将中厄关系提升为战略伙伴关系。2023年，习近平主席同对中国进行国事访问的伊萨亚斯总统举行会谈，就进一步深化两国关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成许多重要共识，为双边关系未来发展擘画了蓝图。2024年，伊萨亚斯总统出席中非合作论坛北京峰会，今年也是他成为总统后首次访华30周年。9月2日，习近平主席同伊萨亚斯总统进行会见，两国领导人就双边关系、国际地区局势进行深入沟通，掀开了两国关系发展新篇章。



问2：正如您所说，9月2日伊萨亚斯总统同习近平主席进行会见，这是继去年伊萨亚斯总统正式访华之后，两国元首再次会面。双方谈了哪些议题？

答：此次访华，习近平主席同伊萨亚斯总统进行了深入、友好的交流，就中厄关系、非洲之角局势、共同关心的国际地区问题交换了意见，达成了一系列共识。

习近平主席表示，中方从战略高度和长远角度看待中厄关系，愿同厄方深化政治互信，推进务实合作，实现共同发展。中厄双方要做心心相印的好兄弟、互利共赢的好伙伴、维护公平正义的好朋友。中厄对许多重大国际和地区问题看法相近，中方愿同厄方保持协调配合。

伊萨亚斯总统阐述了对中厄双边关系前景、非洲大陆未来发展、国际局势的独到见解。伊萨亚斯总统表示厄中关系历史深厚、友谊牢固、合作良好，中国的国际地位举足轻重，日益成为引领全球治理变革的关键力量。同中国的合作正在并将继续帮助非洲国家更好实现发展，抵制殖民主义、霸权主义，在国际上获得平等和尊严。

两国元首在很多问题上看法相近，同意继续保持沟通，就涉及彼此核心利益和重大关切问题继续相互支持，更好维护广大发展中国家正当权益，致力于更加公正合理的国际秩序。



问3：习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表了主旨讲话，内容丰富，描绘了中非关系的美好前景。您对当前中非关系的未来有何看法？

答：我对中非、中厄关系未来的发展充满信心，中非、中厄关系未来光明，前景广阔。

正如习近平主席所说，中非友好穿越时空、跨越山海、薪火相传。经过近70年的辛勤耕耘，中非关系正处于历史最好时期。面向未来，中非共逐现代化之梦，必将掀起“全球南方”现代化热潮，谱写构建人类命运共同体的崭新篇章。

习近平主席还提出，中非双方要携手推进“六个现代化”即公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全的现代化；携手推进现代化十大伙伴行动，即文明互鉴、贸易繁荣、产业链合作、互联互通、发展合作、卫生健康、兴农惠民、人文交流、绿色发展、安全共筑伙伴行动。

中国共产党二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署。这将进一步深刻改变中国，也必将为非洲国家、为中非共逐现代化之梦提供新机遇、注入新动能。



问4：厄中合作领域广泛，除了矿业以外，您能否介绍下其他各领域的合作？

答：中厄各领域合作广泛，造福了两国和两国人民，双方在贸易投资、基础设施、医疗卫生、农业、文化等领域务实合作不断深化。

贸易投资方面，2023年，中厄贸易总额近5亿美元，中国对厄全行业投资超过2亿美元，位列中国对非国家投资第六位。

基础设施方面，中国援建的贝拉扎电站，缓解了当地电力紧张。

医疗卫生方面，中国已向厄立特里亚派出17批共300多名医生救助当地患者，援建了当地最大的医院奥罗特医院。

农业方面，中国农业专家在当地实施苹果、豆类、油料作物等示范种植。

文化方面，孔子学院向厄立特里亚民众教授中文和中华文化课程。

能力建设方面，中方通过线上线下方式为厄方培训各类人才超过1000名。

新闻方面，两国刚刚签署电视、广播等合作协议。



问5：您到厄已有4个多月，现在您对这个国家和人民有着怎样的感知？您对未来对厄工作有何规划？

答：这是我第二次来厄，上次是2007年我陪同当时的外长访厄。现在作为第11任驻厄大使，我倍感荣幸，有三个最突出的感受：一是包容友善。我去过世界上80多个国家，但是从未有一个国家像厄特一样友善，无论是在车里还是在街上都会有人主动和我打招呼，这种真诚与友善让我深受感动；二是安宁和谐，当前非洲之角地区冲突频发，种族、宗教、地缘冲突此起彼伏，但是在厄特我看到的却是和平与团结；三是坚韧不拔。每逢周末，我总能在郊区的公路上看到自行车手奋勇向前。正是由于这些年轻人的坚持才能涌现出像比尼亚姆·吉尔梅那样优秀的车手。这种坚韧就如同雨季中突然从地里钻出的小草，既是生命的顽强，也让我们看到厄特的希望。

对于我本人来说，持节出使厄特使命光荣、责任重大，任内我将竭诚努力，同厄方一道切实落实两国元首重要共识，落实中非合作论坛北京峰会成果，做真诚倾听者、两国沟通者、务实行动者，推动中厄战略伙伴关系不断走深走实。

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感谢大使接受采访，祝您一切顺利。

(责编：曹欣悦、张悦)