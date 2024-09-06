人民网雅加达9月6日电（记者曹师韵）9月6日，印尼第三届“多彩活动庆中秋”活动在峇淡世界大学大礼堂圆满落幕。该活动由“汉语桥”俱乐部总站主办、“汉语桥”俱乐部（雅加达站）和印尼雅加达华文教育协调机构（简称“雅协”）承办、印尼峇淡世界大学和峇淡慈容学校协办，吸引了200余人参与。

中印尼民族舞蹈汇演。印尼雅加达华文教育协调机构供图

活动期间，来自印尼不同地区的学生表演了丰富多彩的文艺节目，包括中国民族舞表演、古筝演奏、印尼传统舞蹈表演及演唱中印尼歌曲等，向观众展现了中印尼两国文化间的交流互鉴。表演中穿插了中秋知识讲座、趣味问答竞赛等游戏环节，更是激发了现场观众的热情。此外，中秋节灯笼制作、冰皮月饼制作等体验活动也吸引了不少学生参与，尤其是月饼表面还融入了玉兔、莲花、嫦娥等富含深意的传统图案，以及“中秋快乐”“月圆人团圆”等寄托美好愿景的汉字，让参与者们充分感受到浓厚的中华文化底蕴与节日氛围。

印尼峇淡慈光基金会会长黄如在说：“今天我们欢聚一堂，共同感受中华文化的深厚魅力，诉说着对团圆和美满生活的渴望，体会‘人月两团圆’的美好情怀。中秋节的传统习俗，如赏月、吃月饼，既是一种文化传承，更是和乐、和谐、合群的象征。”

印尼峇淡世界大学师生展示亲身制作的冰皮月饼和灯笼。印尼雅加达华文教育协调机构供图

雅协执行秘书长兼联络处主任余文琼表示，本次庆中秋活动通过丰富多彩的活动，让大家更好地了解中秋文化的内涵，感受中印尼文化交融的独特魅力，希望能有更多热爱中文、渴望探索中华文化的印尼学子加入到“汉语桥”俱乐部的大家庭中，在两国民众间搭建起沟通的桥梁。“这不仅是文化的盛宴，更是中印尼两国民众友谊与合作的美好见证。”

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