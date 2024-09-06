人民网雅加达9月6日电（记者曹师韵、李培松）9月5日，印尼伊斯蒂赫拉尔国家清真寺正式启用“中国空间”。该空间由中国驻印尼大使馆和伊斯蒂赫拉尔清真寺合作建设，将在此举办丰富多彩的文化活动，成为学习中文、体验中国文化的固定场所。

中国驻印尼大使馆临时代办周侃出席启用仪式并发表致辞。人民网记者 曹师韵摄

中国驻印尼大使馆临时代办周侃出席启用仪式并发表致辞表示，中国和印尼都是多民族多宗教多文化的国家，始终倡导宗教交流、文明互鉴。2023年，习近平主席提出全球文明倡议，倡导尊重世界文明多样性，弘扬全人类共同价值，受到包括印尼在内的国际社会热烈欢迎。中国驻印尼大使馆愿同伊斯蒂赫拉尔清真寺及印尼各界一道，将“中国空间”打造为包容的空间、共享的空间、开放的空间，为进一步促进中印尼文化、宗教、教育交流和合作作出新的贡献。

中国驻印尼大使馆临时代办周侃与伊斯蒂赫拉尔清真寺大伊玛目纳扎鲁丁共同为“中国空间”揭牌。人民网记者 曹师韵摄

伊斯蒂赫拉尔清真寺大伊玛目纳扎鲁丁表示：“去年我率团访华，对中国发展取得的巨大成就印象深刻。我本人十分重视同中国的交往与合作，伊斯蒂赫拉尔清真寺‘中国空间’是世界各地清真寺中唯一的‘中国空间’，我对此感到十分自豪，期待‘中国空间’成为印尼民众了解中国文化和中华文明的重要渠道，深化印尼同中国在文化、宗教等领域的交流互鉴。”

同日，阿拉扎大学孔子学院在“中国空间”举行清真寺首期中文班结业仪式暨第二期中文班开班仪式，副校长怀沙、副理事长穆尼为首期学员颁发结业证书，并邀请优秀学员代表用流利的中文向出席嘉宾介绍清真寺。

“中国空间”内布置有熊猫玩偶、中国传统书法等，以及中文图书墙。人民网记者 曹师韵摄

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