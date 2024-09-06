人民网柏林9月6日电 （记者 刘仲华）第136届广交会（全称“中国进出口商品交易会”）推介会5日在德国柏林举行，吸引了近百位当地机构及工商界代表等参会。

中国驻德国大使馆经商处一等秘书马国良在致辞时表示，中国与德国均为全球贸易大国。中国连续8年成为德国最大贸易伙伴，德国则连续49年稳居中国在欧盟的最大贸易伙伴。广交会的发展历程和中德双边贸易的发展节拍相吻合。在当前全球动荡加剧之时，中德双方企业应增加往来，加强交流，减少贸易壁垒，维护多边体制，为企业创造公平、透明和可预期的环境。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼表示，尽管在关于“脱钩”和“去风险”的辩论中，德国政界和媒体出现一些声音，但中国仍然不仅是世界上最大的市场之一，也是德国和欧洲不可或缺的贸易伙伴。他指出，2023年德国对华直接投资总额达到创纪录的119亿欧元；2024年上半年，德国对华投资创历史新高，达73亿欧元。德中双边经济关系仍建立在相当坚实的基础上，双边合作不仅包括商品和服务的交换，而且越来越多地包括在技术、研发等领域的共同进步。

德方嘉宾发言。人民网记者 刘仲华摄

中国对外贸易中心副主任张思洪介绍，第136届广交会亮点纷呈，包括题材结构更优，企业质量更高；特色产品更多，线上线下全覆盖；境外企业参展更踊跃，积极对接中国大市场；贸促活动更精彩，创造更多合作商机；客商服务更贴心，参会体验全面提升。他指出，德国企业是广交会进口展的常客，相信随着两国不断深化合作，今年秋交会可以见到更多德国展商身影。

本次活动由中国对外贸易中心主办，德国中国商会协办，开元周游集团承办。现场还播放了广交会宣传片；中国南方航空、中国银行法兰克福分行代表分别向观众介绍了参会商旅产品及参会金融服务。

广交会创办于1957年，是中国对外开放的重要窗口和对外贸易的重要平台。第136届广交会将于10月15日在广州开幕，通过线上线下同步举办。其间，将聚焦贸易热点议题开展行业交流，组织数百场贸易促进活动。

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