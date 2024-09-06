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乌克兰议会任命9名内阁部长

2024年09月06日14:56 | 来源：新华网
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　　新华社基辅9月5日电（记者李东旭）乌克兰最高拉达（议会）5日任命9名内阁部长，这是俄乌冲突爆发以来乌内阁最大规模的人事调整。

　　据乌克兰媒体报道，包括乌外长德米特里·库列巴、副总理伊琳娜·韦列修克、副总理奥莉加·斯特凡尼希娜、司法部长、战略产业部长在内的多名内阁成员日前向最高拉达递交辞呈，最高拉达批准了他们的辞呈。

　　据乌克兰国际文传电讯社报道，根据最高拉达5日的任命，安德烈·西比加替代库列巴出任外交部长。西比加曾任乌克兰驻土耳其大使、乌总统办公室副主任，今年4月被任命为乌外交部第一副部长。

　　曾担任基辅州州长及总统办公室副主任的阿列克谢·库列巴出任负责重建事务的副总理兼社区与领土发展部长。斯特凡尼希娜任副总理兼司法部长。尼古拉·托奇茨基出任文化与战略传播部长。

　　原乌克兰国家财产基金负责人维塔利·科瓦利担任农业政策与粮食部长，原乌国防工业集团负责人格尔曼·斯梅塔宁出任战略产业部长。

　　乌克兰总统泽连斯基5日晚发表电视讲话说，期待内阁争取更多国际金融和国防支持，希望“每个在职官员都能做出切实成绩”。

　　自2022年2月俄乌冲突爆发以来，乌克兰政府已经历几轮“大换血”。去年9月，泽连斯基解除了国防部长列兹尼科夫的职务。

(责编：刘洁妍、张悦)

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