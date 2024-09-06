人民网北京9月6日电 （记者崔译戈）6日上午，南非科学与创新部部长布莱德·恩齐曼迪访问北京交通大学，并为学校师生作题为“中南非科技外交——助力可持续交通创新及发展”的讲座。

恩齐曼迪表示，作为北京交通大学荣誉教授，很荣幸再次到访北京交通大学并为学校师生作主题讲座。他强调了可持续交通创新及发展的重要性，希望通过此次到访，能够提升两国高校教育和科技领域互信，增进双方了解，进而推动两国高校开展联合科研，促进青年专家学者交流等合作。

讲座开始前，北京交通大学校长余祖俊会见恩齐曼迪，代表学校欢迎恩齐曼迪一行的到来。他表示，北京交通大学师生努力成为共建“一带一路”的积极推动者和建设者。中国与南非积极开展共建“一带一路”合作，以铁路为代表的基础设施合作正在蓬勃开展。希望通过此次来访，促成北京交通大学与南非政府、高校及相关研究机构开展学生联合培养、师生互访交流、联合科研、轨道交通培训等实质性合作，助力非洲铁路建设发展。

访问期间，恩齐曼迪一行还参观了北京交通大学先进轨道交通自主运行全国重点实验室，与实验室人员进行了深入交流，详细了解学校交通领域最新科研进展。

北京交通大学与非洲的合作由来已久。早在20世纪70年代，学校积极承担援建坦赞铁路的重大任务，培训了近400名坦赞两国的留学生，并派出一批教师赴坦赞铁路现场办学，为中非友谊作出了积极贡献。

多年来，北京交通大学发挥交通运输工程学科优势和轨道交通特色，通过组织来华研修、学历学位教育、境外培训、派出高级技术专家等形式服务共建“一带一路”倡议，已为共建国家和地区培养了万余名铁路管理和技术人才，助力推进“设施联通”和“民心相通”。

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