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非洲媒体热议中非合作论坛发展历程与丰硕成果

人民网记者 黄炜鑫
2024年09月06日13:37 | 来源：人民网-国际频道
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2024年中非合作论坛北京峰会于9月4日至6日举行。中非领导人再次相聚北京，双方围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”的主题，共叙友情，共商合作，共话未来。连日来，多家非洲媒体发文热议中非合作论坛发展历程与丰硕成果，赞许论坛为促进中非共同繁荣发挥建设性作用。

肯尼亚《民族报》刊文表示，中非合作论坛助力非洲实现非盟2063年议程。中国不仅在改善非洲基础设施水平上发挥了巨大作用，以肯尼亚为例，中国还为肯尼亚提供了涵盖经济贸易、农业、医疗服务、通信和教育等诸多领域的培训课程。

乌干达最大英文报纸《新愿景报》刊文指出，2024年中非合作论坛北京峰会将进一步深化非中合作。自中非合作论坛创立24年来，中国始终本着真诚、友好和合作共赢的原则，支持非洲国家发展，务实合作成果丰硕。非中经贸往来密切，双边经贸额2023年已经达到了历史性的2821亿美元，中国连续15年是非洲最大的贸易伙伴。截至今年6月底，中国对原产于27个非洲最不发达国家的98%税目产品实施零关税，便利非中贸易，享受中国市场红利。中国为包括乌干达在内的非洲国家提供短期培训机会、奖学金，助力人才培养，开发人力资源。“中非合作论坛是共同构建高水平非中命运共同体的必由之路。”

坦桑尼亚官方英文报纸《每日新闻报》刊文说，非中是相互尊重、平等和双赢合作的伙伴关系。中非合作论坛为非洲和中国提供了一个交流思想、达成协议和制定战略的平台，以加强经济合作和促进非洲的可持续发展。

南非独立在线新闻网站刊文表示，非中合作基于平等、相互尊重，受到非洲欢迎。中非合作论坛在深化非中关系，促进政治、经济、文化和技术等领域的全面合作发挥了关键作用。非中共建“一带一路”促进了非洲公路、铁路、港口和能源项目等关键基础设施的发展，加强了非洲大陆内部及与全球其他地区的互联互通，推动了非洲的贸易和工业化进程。中国支持非洲人才培养和能力建设，许多非洲学生获得了到中国学习的奖学金，专业人士也从专业培训项目中受益。通过中非合作论坛机制，中国和非洲正携手迈向一个充满机遇、韧性和共同成就的未来。

尼日利亚《人民报》刊文指出，在中非合作论坛机制下，非中基础设施合作蓬勃发展，为非洲铁路、港口、工业园区、发电站甚至航空等领域的发展提供了机遇，推动了非洲大陆的工业化、现代化和一体化，并为未来增长开辟了新的道路。非中合作促进了非洲绿色发展，中国在非洲国家建设了南非德阿风电场、肯尼亚加里萨光伏电站等多个清洁能源项目。中国企业还在非洲投建运营乌干达中乌姆巴莱工业园、塞内加尔迪亚姆尼亚久工业园、尼日利亚莱基自由贸易区、埃及中埃·泰达苏伊士经贸合作区等各类工业区，发展本土制造业，促进工业化。

加纳媒体“现代加纳”网站发表文章说，中非合作论坛机制务实、成果丰硕，影响深远，为非中双方带来巨大的利益。在中非合作论坛机制下，中国投资建设道路、桥梁、铁路和港口等基础设施，对非洲大陆经济增长至关重要；中国支持建设的经济特区、工业园区已经成为非洲各国经济增长的引擎；通过开设鲁班工坊、开展职业教育培训、资助学生赴华留学等系列举措，中国促进了非洲人才的培养，提高了青年就业能力，推动了当地工业增长、创新和经济多元化，增进了非中彼此理解；派遣援非医疗队、建设非洲疾控中心等医疗和公共卫生机构、帮助应对埃博拉疫情和新冠肺炎疫情，中国对非洲医疗卫生事业的贡献不可忽视……非中合作互利共赢，助力非洲可持续发展，塑造非洲大陆未来。

(责编：张悦、杨牧)

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