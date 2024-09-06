中非大学联盟交流机制工作年会9月5日在北京国际会议中心开幕。北京外国语大学供图

人民网讯 中非大学联盟交流机制工作年会9月5日在北京国际会议中心开幕。本次会议主题为“数字化时代中非高等教育合作发展”，旨在以高等教育合作助力构建高水平中非命运共同体，发出“全球南方”奋发向前的时代强音。

来自坦桑尼亚、尼日利亚、南非、肯尼亚、埃塞俄比亚、突尼斯、加纳、乌干达、卢旺达、喀麦隆、马拉维、贝宁、刚果（金）、莫桑比克和索马里等19个非洲国家的35所大学代表及中国50余所高校代表参加会议。会议由北京外国语大学主办，中非大学联盟交流机制中方秘书处、研究院承办。

中国教育部副部长吴岩在开幕致辞中强调了数字化时代中非教育合作的重要意义。他指出，站在新的历史起点上，要坚持以习近平主席的系列重要讲话精神为指引，充分认识中非大学联盟交流机制的品牌价值，进一步加强中非高等教育实质性合作，打造教育合作交流品牌，推动中非高等教育数字化发展。

刚果（布）高等教育、科研和技术创新部长埃迪丝·德尔菲娜·艾玛纽埃尔·阿杜基在致辞中表示，中非双方高等教育合作取得了良好成效。面向新时代，应当携手践行符合新时代的高等教育新范式。中非大学联盟交流机制为非洲各国推动教育变革提供了良好契机。

中国高等教育学会副会长、中非大学联盟交流机制中方主任、中国工程院院士周玉表示，中国高等教育学会融通全球力量，初步勾勒出了“守望相助、互为支撑”的发展蓝图。未来，学会将进一步深化高等教育合作网络，深化教育务实合作，培养中非高等教育国际人才，推动双方智库交往，为中非命运共同体建设提供智力支持。

塞拉利昂技术与高等教育部长拉玛图莱·武里指出，中非合作源远流长，中非大学联盟交流机制将进一步促进双方数字化时代的教育深度交流。冈比亚高等教育、研究与科技部常务秘书长尤素法·图雷介绍了冈比亚利用数字技术手段推动高等教育范式转型的举措和经验，并对数字化时代中非高等教育合作促进冈比亚高等教育范式转型的路径和前景进行了展望。

中非大学联盟交流机制工作年会9月5日在北京国际会议中心开幕。北京外国语大学供图

开幕式后，举行了中非教育合作系列重大项目签约仪式及重大合作成果发布会。14项中非教育合作项目签约，《中非高等教育合作案例集》《中非大学联盟交流机制中非教育数字化发展报告》等成果正式发布，“中非大学联盟交流机制数字合作平台”正式启动。

会议当天举办了三场学术专题对话。中非双方成员高校领导及受邀嘉宾围绕“数字化时代的教育合作与知识共享”“数字教育与跨文化交流”“数字化时代中非合作与人才培养”等专题，分享经验、交流观点，同叙友谊、共话未来，齐心协力谋划中非高等教育合作新篇章。

(责编：曹欣悦、杨牧)