新华社北京9月6日电

中非关于在全球发展倡议框架内深化合作的联合声明

一、2024年9月4日至6日，中非合作论坛新一届峰会在北京召开。来自中国和53个非洲国家的国家元首、政府首脑、代表团团长和非洲联盟委员会主席（以下称“各方”）出席会议。各方一致同意，发布《中非关于在全球发展倡议框架内深化合作的联合声明》。

二、各方认为，当今世界正值百年未有之大变局，全球发展事业进入关键期，发展中国家实现联合国2030年可持续发展目标面临严峻挑战。中国国家主席习近平提出的全球发展倡议，同联合国2030年可持续发展议程、非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略高度契合，为促进全球共同发展注入强劲动力。各方愿在全球发展倡议框架内加强战略协同，深化发展合作，共筑新时代全天候中非命运共同体。

三、各方忆及，全球发展倡议提出以来，中非并肩携手、相互支持，探索各自的现代化道路，深化落实《中非合作2035年愿景》，高质量推进“九项工程”，175个“小而美”惠民生合作项目落地，30多个论坛非方成员加入“全球发展倡议之友小组”和“全球发展促进中心网络”大家庭，共同打造对接发展政策、协调发展资源、促进共同行动的高效工作机制和平台。

四、各方呼吁，国际社会要把发展置于国际议程中心位置并展示政治诚意，优先支持解决发展中国家、特别是非洲最不发达国家实现可持续发展面临的困难和挑战。我们敦促发达国家切实兑现对发展中国家特别是非洲国家的援助承诺。

五、各方坚信，中非合作是新型南南合作的典范。同意积极推动全球发展倡议同非盟《2063年议程》、非洲各国发展战略紧密对接，加快落实中非携手推进现代化十大伙伴行动，以及《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》《中非人才培养合作计划》，支持非洲工业化发展加速计划、非洲农业综合发展计划、非洲科技创新战略等全非计划落实。

六、各方同意，支持联合国在全球发展合作中发挥统筹协调作用，提升以中国和非洲为代表的“全球南方”在全球治理中的代表性和发言权。积极用好“全球发展倡议之友小组”和“全球发展促进中心网络”，依托中国－非洲（埃塞俄比亚）－联合国（工业发展组织）三方合作示范中心等多边平台，共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系。

七、各方同意，聚焦减贫、粮食安全、医疗卫生、工业化、气候变化及绿色发展、数字时代互联互通、人力资源开发等领域，加强政策对话、经验分享、能力建设和务实合作。中方愿提供更多来华交流、培训、奖学金等机会，为非洲青年可持续发展赋能。

八、各方同意，共商共建共享全球发展项目库和资金库，用好全球发展和南南合作基金、落实全球发展倡议140亿美元专项资金等，不断拓宽国际发展合作融资方式，深化双多边及三方合作，打造更多惠及非洲国家的发展合作项目，共同加快落实联合国2030年可持续发展议程。

(责编：袁勃、赵欣悦)