新华社北京9月6日电（记者王秋韵）9月5日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同中非合作论坛非方现任共同主席国塞内加尔外长法勒、下任共同主席国刚果共和国外长加科索共同会见中外记者并答问。

王毅介绍了本届峰会取得的四方面主要成果：

一是中国与非洲建交国实现战略伙伴关系全覆盖。中非友好的基础是中国同每一个非洲国家的牢固双边关系。峰会期间，习近平主席同所有与会元首和重要政府首脑举行双边会晤，就重大战略性问题进行深入沟通。中共中央政治局全体常委同志和国家副主席也密集会见了与会非方领导人。峰会期间，中方总共同30个国家建立或提升了战略伙伴关系。中国和53个非洲战略伙伴并肩站在一起，必将为促进中非人民福祉、维护世界和平稳定发挥更大作用。

二是中国与非洲的整体关系提升为新时代全天候命运共同体。正如习近平主席指出，中非友好穿越时空、跨越山海、薪火相传。经过近70年的辛勤耕耘，中非关系处于历史最好时期。此次峰会期间，中非领导人一致同意，将中非关系提升为新时代全天候中非命运共同体。从新型伙伴关系，到全面战略合作伙伴关系，再到今天确定为新时代全天候命运共同体，中非关系水平不断提升，定位更加清晰，内涵更加丰富，彰显了中非28亿多人民在百年变局中风雨同舟、携手同行的坚定意志，书写了构建人类命运共同体宏伟事业的全新篇章。

三是明确了中非携手推进现代化六大主张。实现现代化是发展中国家不可剥夺的正当权利，如何实现现代化，实现什么样的现代化，是摆在“全球南方”面前的历史课题。习近平主席就中非携手推进现代化提出了六大主张，指出我们要实现公正合理的现代化、开放共赢的现代化、人民至上的现代化、多元包容的现代化、生态友好的现代化以及和平安全的现代化。这六大主张得到与会非洲领导人广泛认同，形成了中非双方的政治共识，标志着我们对走向现代化的规律认识不断深化，对掌握自身命运的历史自觉不断增强，对引领“全球南方”加快现代化、推动世界现代化必将产生重大和深远的影响。

四是制定了下阶段中非合作行动蓝图。双方通过了未来3年加强中非合作的《北京宣言》和《行动计划》。习近平主席宣布了中方未来3年同非方开展携手推进现代化十大伙伴行动。一是文明互鉴伙伴行动，打造治国理政经验交流平台，设立中非发展知识网络，邀请1000名非洲政党人士来华交流。二是贸易繁荣伙伴行动。宣布单方面扩大市场开放，给予非洲最不发达国家100%税目产品零关税待遇，推动中国大市场成为非洲大机遇。三是产业链合作伙伴行动，建设中非经贸深度合作先行区，启动“非洲中小企业赋能计划”，共建中非数字技术合作中心。四是互联互通伙伴行动，打造陆海联动、协同发展的中非互联互通网络，助力非洲跨区域发展。五是发展合作伙伴行动，实施1000个“小而美”民生项目，促进发展成果更好惠及非洲人民。六是卫生健康伙伴行动，共建联合医学中心，向非洲派遣2000名医疗队员，支持非洲疾控中心建设。七是兴农惠民伙伴行动，向非洲提供紧急粮食援助，建设农业标准化示范区，为非洲创造不少于100万个就业岗位。八是人文交流伙伴行动，推进“未来非洲职业教育”计划，提供6万个研修名额，将2026年确定为“中非人文交流年”。九是绿色发展伙伴行动，在非洲实施30个清洁能源项目，共建30个联合实验室，开展卫星遥感、月球和深空探测合作。十是安全共筑伙伴行动，打造落实全球安全倡议合作示范区，为非洲培训军事和警务人才。

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