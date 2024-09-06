人民网北京9月6日电 （殷韬） 9月3日，2024（贵州·仁怀）布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛正式拉开帷幕。在为期3天的比赛时间里，来自40个国家和地区的155名国际评委，对2811款参赛酒样进行盲品评比，最终评出大金奖、金奖、银奖三大奖项。

据了解，布鲁塞尔国际酒类大奖赛是世界酒类行业三大顶级赛事之一，被誉为“烈酒中的奥运会”。与往届相比，本届大奖赛样品总数达2811款，涉及59个国家和地区，样品规模创历史之最。

在参赛样品类别上，中国地区参赛数量达990款，以“中国白酒”（Baijiu）为代表的品类占据参赛样品总数的35%，代表着国际烈性酒主流消费的“朗姆酒和巴西卡莎萨”（Rum&Cachaca）以及“白兰地”（Brandy）参赛样品数量分别位居第二位、第三位。

布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛于1999年成为独立举办的赛事，其规模庞大，涵盖烈性酒种类全面。自创立以来，其积累了一批国际化、代表世界一线水平的专业评委专家团队，此次比赛包含来自中国、法国、比利时、美国、英国等40个国家和地区的155名专业评委，其中国际评委122名、中国评委35名。

比利时布鲁塞尔国际酒类大奖赛主席卜度安·哈弗在致辞中表示，希望来自39个国家的122名国际评委，以及中国的33名评委通过来到仁怀的美好体验和严谨科学的品鉴，将中国白酒的独特魅力带向全世界。

开幕式上，遵义仁怀、四川宜宾、四川泸州、江苏宿迁、安徽亳州、山西汾阳等中国六大白酒产区协会代表齐聚一堂，共同发布中国烈性酒产区建设联合宣言。

值得一提的是，为在国际市场传播酱酒文化、讲好酱酒故事，本届大奖赛还通过举办遵义酱香白酒国际推广大使聘任评选活动，选拔来自28个国家和地区的60名外籍评委担任“遵义酱香白酒国际推广大使”。

遵义是世界酱香型白酒产业核心区，也是全国重要的白酒生产基地。赛事期间，除集中评比外，还将举行茅台酒镇音乐节、参观考察酱酒产区等活动，邀请国内外优秀评委走进醉美遵义、酒都仁怀，近距离感受别具一格的酱香白酒酿酒工艺，亲自领略赤水河谷自然风光。

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