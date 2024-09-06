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“切磋”武艺 交流文化

日本少林寺拳法集团青年拳士走进郑州大学

2024年09月06日09:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网郑州9月6日电（记者张靖 张丽娅）9月5日，日本少林寺拳法集团顾问宗由贵率青年拳士代表团一行70人赴郑州大学参观访问，进行文化交流。

日本少林寺拳法集团青年拳士与郑州大学日语学院学生交流。人民网记者 张丽娅摄

日本少林寺拳法集团青年拳士与郑州大学日语学院学生交流。人民网记者 张丽娅摄

日本少林寺拳法集团由宗由贵顾问的父亲宗道臣于1947年在日本香川县创立，是日本重要的武术团体。

近年来，日本少林寺拳法联盟高度重视在两国年轻一代中传承友好精神，通过推动青少年互访、拳法切磋、文化体育交流等多项活动，成为中日友好交流的重要桥梁。来华访问的日本青年中，有许多后来选择到中国留学，或从事与中国有关的工作。

郑州大学党委副书记韩国河致辞。人民网记者张靖 摄

郑州大学党委副书记韩国河致辞。人民网记者 张靖摄

郑州大学党委副书记韩国河在欢迎仪式上表示，日本少林寺拳法集团长期从事中日友好活动，为传播知识增进民众的相互理解，促进两国共同发展发挥了积极作用。

图3.日本少林寺拳法集团顾问宗由贵致辞。人民网记者张靖 摄

日本少林寺拳法集团顾问宗由贵致辞。人民网记者 张靖摄

50年前，17岁的宗由贵第一次来到中国。宗由贵在致辞中表示，自己开展过众多中日交流活动，但郑州大学是开启中日同龄人交流的第一站。宗由贵认为，中日交流不仅仅要让两国青年见面，更要让他们相互理解，相互帮助，共创未来的新时代。

“没有中日友好就没有亚洲和平，没有亚洲和平就没有世界和平”。这是少林寺拳法集团创始人宗道臣最深切的愿望。宗由贵表示，这也是自己坚持从事这份事业50年最大的动力。希望青年人能同自己一样，传承这份信念，将这份事业坚持下去。

图4. 郑州大学外语学院的“宗道臣文库”。人民网记者张靖 摄

郑州大学外语学院的“宗道臣文库”。人民网记者 张靖摄

在郑州大学外语学院的“宗道臣文库”，收藏了宗由贵及其父亲宗道臣捐赠的3.4万余册日语图书，它们为郑州大学日语专业的莘莘学子提供了看见日本、了解日本的窗口。宗由贵长年致力于中日友好交流事业，是郑州大学客座教授，同时也是“国家友谊奖”获得者、河南省“黄河友谊奖”获得者。

代表团一行参观了“宗道臣文库”，并与日语学院学生畅谈。中日两国青年代表“以武会友”，分别展示了特色武术和少林寺拳法。

中国学生代表展示特色武术表演。人民网记者 张靖摄

中国学生代表展示特色武术表演。人民网记者 张靖摄

图6. 日本青年拳士代表展示少林寺拳法。人民网记者张靖 摄

日本青年拳士代表展示少林寺拳法。人民网记者 张靖摄

图7.日本少林寺拳法集团青年拳士与郑州大学日语学院学生交流。人民网记者 张丽娅摄

日本少林寺拳法集团青年拳士与郑州大学日语学院学生交流。人民网记者 张丽娅摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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