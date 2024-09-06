沈小晓 何箬楠

早上7时，在位于赞比亚第二大城市基特韦的赞比亚伊亭皮太阳能项目现场，测量部外方主管伊曼纽尔携带全站仪、水准仪、定位设备等整套测量设备，和测量部同事们整装待发，共同开始一天的工作。当从光伏板下走过，听到轻微的机器旋转声时，伊曼纽尔自豪地向记者介绍，“你听，这就是太阳能板转动的声音。这是我们项目的一大突破。”

赞比亚伊亭皮太阳能项目。中国电建供图

今年4月，由中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）承建的赞比亚伊亭皮太阳能项目举行并网发电仪式，赞比亚总统希奇莱马出席，并亲自为项目揭牌剪彩。

“这是一个巨大的进步！”希奇莱马表示，电力是赞比亚矿业和农业发展的基础，是赞比亚实现从资源出口到生产高附加值产品转变的重要保障。近年来，受气候变化影响，赞比亚传统水力发电面临极大挑战，该项目成功并网发电对赞比亚应对气候变化、促进经济发展和实现能源多样化具有十分重要的意义。

赞比亚伊亭皮太阳能项目。中国电建供图

伊亭皮太阳能项目位于赞比亚经济及用电负荷中心铜带省基特韦地区，于2023年2月开工建设，包括60兆瓦跟踪式光伏电站的设计、采购等全过程施工，以及相关土建、机电、控制、监控系统、电站并网等现场工程。作为赞比亚已经完工的最大跟踪式光伏电站项目，该项目预计年发电量超1亿千瓦时。

在建设过程中，项目团队采取多项创新工艺，不仅降低了人工、材料、机械以及后期维护的投入成本，同时也提高了项目整体安全性能。同时，安排专人负责专项检查，严格确保每一道工序规范达标。

“在测量部门，我们必须非常准确地完成工作，并做到全身心投入。我们的目标是解决国家电力紧张和高负荷问题。”伊曼纽尔于2016年加入中国电建，参与了中国电建在赞比亚承建的多个清洁能源建设项目。在他看来，发展清洁能源对赞比亚实现可持续发展具有重要意义。“如今，伊亭皮太阳能项目已经顺利运营，为赞比亚多个地区成功供电。我也为自己能参与到国家建设和绿色发展进程中感到自豪。”

赞比亚伊亭皮太阳能项目。中国电建供图

据了解，该项目在实施过程中为当地提供了约1200个就业岗位。经过中方员工“传帮带”和定期组织技能培训，不仅帮助和指导当地员工掌握相关技术，而且实行“一人一工序”，分片划区，配合协调，大大提高了建设效率。

为实现2031年将赞比亚转变为中等收入国家的愿景，总统希奇莱马提出要对太阳能、风能和地热能等清洁能源进行大量投资，落实“水光结合”的理念，充分利用赞比亚丰富的光照资源，水力和光伏同时发电，实现旱季电力供应的多样化，提高电力供应安全保障，促进绿色和可持续发展。希奇莱马表示，赞比亚致力于生产多样化的电力能源，而中国企业则助力赞比亚加速了绿色发展的进程。

(责编：王禹蘅、杨牧)