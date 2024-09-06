人民网巴黎9月6日电（记者于超凡）当地时间9月5日上午，2024巴黎设计周中国周活动在维勒班展览中心巴黎时尚家居设计展现场开幕。巴黎设计周中国周活动是2024中法文旅年系列活动之一，由巴黎设计周、“Maison&Objet”中国设计奖、巴黎中国设计中心主办，北京国际设计周联合主办，并得到中国驻法国使馆大力支持。

中国驻法国大使卢沙野在致辞中说，以庆祝中法建交60周年、巴黎时尚家居设计展创办30周年为契机，中法双方在巴黎设计周平台上共同举办中国周活动，共同推动“Maison&Objet”中国设计奖评选具有十分重要的意义。他期待通过中国周活动，让法国民众更深入地体验中国的传统手工艺和东方审美。

中国驻法国大使卢沙野致开幕辞。活动主办方供图

法国艺术工会主席斯坦芬·加勒诺在致辞中表示，中国设计已经越来越融入欧洲人的日常生活之中，巴黎时尚家居设计展十分愿意成为中法创意经济的桥梁，通过“Maison&Objet”中国设计奖和巴黎设计周中国周活动，不断推荐中国设计师和成熟的设计品牌进入欧洲市场。

北京国际设计周董事长王昱东在视频致辞中表示，继巴黎设计周中国周之后，与法国艺术工会联合主办的中国国际工艺创新博览会也将于9月中旬在北京开幕，标志着中法创意经济合作迈上了新台阶。

巴黎设计周中国周组委会副主任陈昊洋介绍，2024巴黎设计周中国周将在巴黎柏丽大街组织“脱胎Bodiless”主题展，与法国巴黎大区工商会组织“中法创意经济发展座谈会”，与巴黎老佛爷百货组织“设计集合店专项考察”，与阿里巴巴共同举办“Glocal时代的中国设计跨界对话”，与汾酒集团共同举办“游心—美酒与艺术的对话”，与大漆设计师组织“后东方主义的中国设计论坛”等系列活动。

开幕式期间，为表彰巴黎时尚家居设计展长期以来引领和支持中国设计走向世界，卢沙野向巴黎设计周主席、巴黎时尚家居设计展国际总监弗朗科·米勒颁发了“2024巴黎设计周中国周——中法创意经济交流促进特别贡献奖”。

“Maison&Objet”中国设计奖2024/25赛季入围作品展在维勒班展览中心同期正式开放。作为2024巴黎设计周中国周活动板块之一，设计奖自启动以来，陆续收到300多件来自不同领域的项目投稿，最终77件作品入围。

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