人民网约翰内斯堡9月5日电 （张茜）9月3日，中国建设银行约翰内斯堡分行与兰德商业银行联合举办2024年中资客户中秋茶话会。本次活动通过搭建各方交流平台，全面发挥中南金融战略合作互补优势，进一步助力在南中资企业发展。来自32家在南中资企业的70余位企业代表出席了本次活动。中国驻南非约堡总领馆总领事潘庆江、兰德商业银行首席执行官艾莫里·布朗、建设银行约翰内斯堡分行副总经理李斌、兰德商业银行首席经济学家伊萨·姆兰加等嘉宾分别致辞。

嘉宾合影。 人民网 张茜摄

潘庆江领事发言致辞。 人民网 张茜摄

潘庆江在致辞中向与会人士介绍2024年中非合作论坛北京峰会以及中南经贸关系发展情况，表示中方高度重视同南非开展金融合作，并对中国建设银行与南非第一兰德集团的战略合作对中南经贸发展的贡献表示肯定和认可。希望中南双方进一步推进合作共赢，以中南关系提升为新时代全方位战略合作伙伴关系为契机，推动相关领域合作，进一步促进两国贸易和投资便利化，为南非国家工业化和现代化提供重要支撑。

建设银行约翰内斯堡分行副总经理李斌发言致辞。 人民网 张茜摄

李斌在致辞中对使领馆、南中经贸协会、同业合作伙伴和广大中资客户长期以来对建行的关心和支持表达了衷心感谢，并表示建行将踔厉奋发，笃行不怠，携手第一兰德银行，发挥互补优势，以专业精神、融资融智为广大客户提供更加优质和全面的综合金融服务，为中南关系“黄金时代”贡献更多“黄金果实”。

兰德商业银行CEO艾莫里·布朗发言致辞。 人民网 张茜摄

艾莫里·布朗对使领馆、建设银行以及广大中资客户的支持和信任表达感谢，并表示兰德商业银行将充分发挥自己的商业特色，联合建设银行，进一步丰富合作内涵，提高合作层次，支持中资企业在南发展，为中南、中非经贸关系的进一步发展做出更大贡献。

兰德商业银行首席经济学家伊萨·姆兰加发言。 人民网 张茜摄

伊萨·姆兰加就全球宏观经济发展情况、2024年南非经济动态、2025年南非经济展望进行专业和详尽的分析及讲解。

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