人民日报客户端四川频道翁宇菲

9月2日，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的亚洲媒体考察团来到四川广元剑阁县翠云廊。剑门蜀道翠云廊起先秦、经蜀汉、至明清，走过两千年历史尘烟，至今仍然保存着蜀道原貌。现存古柏7778株，平均树龄1050年，最高树龄达2300年。

一走进翠云廊，满眼青翠绿色映入眼帘，习习凉风拂面，夏日炎热一扫而空。“在这里我感到一种宁静的氛围，这个地方让我很放松，能够几千年连续不断保护这么大一片树林令人惊叹”。马来西亚《星报》首席商务官莉迪娅·王说。

图为翠云廊景色。 《中国经济周刊》记者肖翊摄

翠云廊之所以能够得到持续保护，得益于明代开始颁布实行“官民相禁剪伐”“交树交印”等制度，并且一直沿袭至今。

在仿照古代驿站形制修建的汉德驿门前，考察团观看了“交树交印”仪式表演，每逢新老州官离任交接，都要核查清点当地古柏存货数量，生长状况。演员们生动展现了当时的场景，赢得考察团成员阵阵掌声。据了解，当前剑阁县沿袭古制接力保护，继承和发扬“官员离任交接”的历史惯例，将古柏数量及生长状况作为县乡党政主要负责人离任交接重要内容和自然资源审计范围之一。

图为考察团成员与演员合影。《人民日报海外版》记者乔宇摄

阳光穿过千年古柏树叶和枝丫的缝隙，点点落在古蜀道上，翠云廊在自然环境引人入胜的同时，也展现出悠久的历史文化底蕴，“此柏犹如刘备、关羽、张飞三兄弟，枝分三、义为干，魂系汉室扎深根，命名为结义柏”“这两棵柏树相向而生，犹如两人促膝谈心，当地人认为树的姿态与刘备三顾茅庐时与诸葛亮对谈类似，起名为隆中对柏”……跟随着讲解员的讲解，这些特别的柏树名字不断引起考察团成员的好奇和询问。尼泊尔国家通讯社执行编辑沙拉钱德拉·班达里说：“这次考察让我更加了解中国文化，与中国的情感联系进一步加深。这些树木被世世代代保护下来，200年后它们将还在这里，见证各种故事。”

图为考察团成员参访翠云廊。《人民日报海外版》记者乔宇摄

图为考察团成员参访翠云廊。 《中国经济周刊》记者肖翊摄

参访翠云廊的过程中，“惊讶”是考察团成员的高频词，看到已有2300岁的剑阁柏，老挝国家电视台记者苯差叻蓬·威莱翁说，“我惊讶的是这棵树竟然存活了2000多年，这里是如此美丽和神奇，我想有机会我会和家人朋友一起再来一次。”巴基斯坦中巴经济走廊每日新闻网首席数字官易卜拉欣·马利克说：“令人惊讶的是，这里的所有古柏都保护得很好，基础设施也维护得很好，我会向其他人推荐，来这里看看。”

统筹:曹鹏程

记者:翁宇菲

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