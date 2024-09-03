一条古蜀道，半部华夏史。

飞栈连云的古蜀道是南北丝绸之路的枢纽线、中外文化的交流线、自然人文的生态线，也是保存至今人类最早的大型交通遗迹之一。

千百年来，劳动人民用智慧与坚韧重塑时空。从天梯石栈到通衢大道，从雄关漫道到通江达海，不同时代的交通要道在此交汇，见证巴蜀文明层累构造的历史之变，勾勒出共建“一带一路”从谋篇布局“大写意”到精耕细作“工笔画”的时代之变。

近日，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行来到蜀道集团，共同探索蜀道“出川”、四川“出圈”的“道路密码”。

蜀道通“新”，从艰难险峻到畅通无阻

研发新技术，开启新赛道，走上新平台。近年来，蜀道集团正在建设一条可持续发展的“道路”，加快构建现代化综合交通服务型企业。

“眼下，集团正以‘两个转型、三个创新’为主线全面布局。”蜀道集团相关负责人说，“我们加快推动从功能型为主向功能型与竞争型并重转型，从国有投资平台向综合型产业集团转型，大力实施体制创新、机制创新、科技创新，加速培育新质生产力。”

开辟“新蜀道”。千古嗟叹的“难于上青天”，得解“天堑变通途”。

公路中，雅西高速驰骋通车；铁道上，西成、成贵高铁纵横西南；云端里，天府、双流双机场构建亚欧空中货运走廊；码头旁，长江黄金水道支撑产业持续升级……四川经济社会发展动能澎湃。

乘势聚能，行则必至。48条进出川主通道，构建起上天入地、通江达海的综合立体交通网。充分利用“一带一路”和长江经济带交会处的区位优势，2013年至2023年，四川对共建“一带一路”国家进出口规模从1535.3亿元跃升至4154亿元。今年前7个月，四川外贸规模创下历史同期新高，出口总值中机电产品超七成。

一条条“新蜀道”内通外联，带来资金、技术、人才等资源要素的快速流动，成为开放合作、沟通世界的“共赢道”。

路网流量综合管控平台。通过该系统，后方服务管理团队可以有效实现车辆与信息同步，在道路上安全“奔跑”。王海摄

蜀道通“海”，从内陆腹地到开放前沿

土耳其1915恰纳卡莱大桥、科威特RA259公路、挪威哈罗格兰德大桥、厄立特里亚阿斯马拉铜金多金属矿项目……“中国制造”与“中国速度”出国出彩，以高品质海外工程成果展现中国企业形象，用实际行动践行“一带一路”重大倡议。

十年来，共建“一带一路”夯基垒台、立柱架梁，落地生根、持久发展，已成为开放包容、互利互惠、合作共赢的国际合作平台和国际社会普遍欢迎的全球公共产品。

筑路兴川，通达四海。在2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行中，匈牙利《布达佩斯时报》总编辑阿蒂拉·莱特奈尔一直紧跟讲解员，认真聆听。“中国的道路交通建设惠及世界，无论是欧洲、非洲，还是美洲，都看到了中国人民对各国的贡献。”他说，“我非常期待中国以后有比‘蜀道’更加令人惊叹的建设。”

蜀道集团参建的土耳其1915恰纳卡莱大桥。蜀道集团供图

蜀道通“心”，从道路互联到民心相通

蜀道，是一条走进心里的路。年过八旬的美国学者贾和普，今年开启了她第24次蜀道之行。几乎每年她都会专门来中国，以广元剑门关为中心，徒步探访四川、陕西境内的一段段古蜀道。她不仅为蜀道出版英文书籍并建立英文网站，还多次参加蜀道文化交流活动，并在早年被授予“剑门蜀道使者”称号。

当被问起为什么她会对古蜀道如此留恋时，贾和普用很质朴的中文回答道：“我很爱这条路，美国没有这么老的路。”这里存在的一切都让她向往。

蜀道，也是一座打开心扉的桥。“融入当地、建设当地、发展当地、服务当地”，始终是蜀道集团的合作发展理念。在海外项目中，保护当地生态环境、尊重当地文化习俗、促进当地就业和经济发展……这些举措，不仅赢得当地政府和民众的信任和支持，更为四川的国际形象增添了光彩。“中国的道路交通发展无疑加强了各国之间的交流与合作。”《赞比亚时报》周刊主编安德鲁·摩西·米蒂说。

故事日新月异，道路越走越宽。

古蜀道上，翠云廊苍柏屹立千年、枝繁叶茂，注视着一条条国际航线开通，一趟趟国际班列飞驰，一个个开放平台设立，一项项投资项目落户。从设施联通、贸易畅通到文明互鉴、情谊相通，古今“蜀道”在此交叠，绘就四川道路交通与经济社会发展的新画卷，奏响共建“一带一路”海内外民相亲心相通的协奏曲。

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在蜀道集团参观采访。人民日报记者 伊霄摄

统筹：李 舫

策划：史鹏飞

审核：熊 建

文字：柳 青

图片：伊 霄、王 海

(责编：崔越、刘叶婷)