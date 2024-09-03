如果说四川有两位“外交大使”，一个是川菜，另一个一定是大熊猫。

近日，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行来到成都大熊猫繁育研究基地。在园区绿地间，可爱的“国宝”们快乐生活。吃竹子、挠痒痒、满地打滚……憨态可掬的模样引得欧洲和非洲媒体记者争相拍照、合影。

2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访调研行成员在成都大熊猫繁育研究基地参观采访。图为尼日利亚每日信报传媒集团的伊德里斯·哈姆扎在和园区内的大熊猫自拍合影。人民日报记者 伊霄摄

“我一直非常期待，这是我第一次在现实生活中见到大熊猫”“这么可爱的动物没有人会不喜欢它”“我很想摸摸它、抱抱它”……大多数外媒记者第一次亲眼见到大熊猫，十分开心。

大熊猫艾玖和润玥正在吃竹子。匈牙利民主传媒集团执行总编辑 大卫·本奇克摄

作为大熊猫迁地保护基地、科研繁育基地、科普教育基地和文化旅游基地，成都大熊猫繁育研究基地被誉为“国宝的自然天堂”。多年来，这里的“国宝”们，接待过多国元首、政要和重要来宾。有的大熊猫还远赴海外，将中国亲切形象与和平理念传播到世界。大熊猫因此成为“国际顶流”，持续吸引各国友人穿越山海，来到中国，了解四川。

“多年来，基地在大熊猫的繁育研究、遗传保护、疾病预防、野化训练等方面做了大量工作。如今基地的大熊猫已经实现种群的自我维持状态，并且在未来200年中，大熊猫种群的遗传多样性都可以保持在90%以上。”成都大熊猫繁育研究基地动物保护研究部王东辉博士表示，“这意味着我们的‘顶流外交大使’未来将继续为全世界的朋友们，展现它的可爱与友好。”

在基地文创中心里，有关“女明星”大熊猫花花的文创产品琳琅满目。据成都国之瑰宝文化旅游有限公司运营部肖霞介绍，这里的每一件文创产品，都是研发人员深入了解大熊猫习性后，从它们的日常趣事中汲取灵感、进行创作的。“除了花花，这里所有的大熊猫玩偶都受到大家喜爱。”

2024年中非合作论坛峰会召开在即。采访调研行中，有两位来自非洲的媒体人士也将参与峰会相关报道。

调研期间，坦桑尼亚桑给巴尔广播电视台的阿布巴卡尔在成都大熊猫繁育研究基地接受采访。人民日报记者 伊霄摄

坦桑尼亚桑给巴尔广播电视台的阿布巴卡尔·哈尔希·巴卡尔是第一次来到中国，也是第一次亲眼看见可爱的大熊猫。他表示，大熊猫现在已经成为中国的“外交大使”，也成为了中国和世界的友谊连接。“作为一个记者，我也要努力成为非洲和中国、和世界的连接。”

肯尼亚国家广播公司新闻编辑、记者埃瑞克·比根表示，中国和非洲之间有很多合作，不仅仅局限于大家所熟知的公共设施建设，还包括技术交流、文化交流等。“以此次中非合作论坛峰会为契机，我们期待中非够能在更多新的领域达成合作。”埃瑞克·比根说。

调研期间，肯尼亚国家广播公司新闻编辑、记者埃瑞克·比根收到了中方记者赠送的“花花”文创礼物。人民日报记者 伊霄摄

亲仁善邻、讲信修睦、协和万邦。在调研成都大熊猫繁育研究基地行程即将结束时，埃瑞克·比根收到了中方记者赠送的大熊猫“花花”文创礼物。

“喜欢我，就带我回家”。礼物“萌语”萌化人心。

埃瑞克·比根开心地说：“走，我们回家！”

非洲，“国际顶流”的下一站……

统筹：李舫

策划：史鹏飞

审核：熊建

图片编辑：伊霄

文字记者：邱越、王爽

视频导演：马骐骁

后期剪辑：张骏铭

摄像：段体帅、马骐骁

鸣谢：成都市广播电视台国际传播中心

(责编：崔越、刘叶婷)