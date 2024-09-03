人民网罗马9月3日电（记者谢亚宏）记者从中国铁路国际有限公司获悉，塞尔维亚当地时间9月2日16时，匈塞铁路塞尔维亚境内诺苏段（诺维萨德至苏博蒂察至匈塞两国边境）的新建弗尔巴斯牵引变电所27.5千伏馈线合闸，接触网一次送电成功，标志着匈塞铁路塞尔维亚境内诺苏段实现全线接触网送电，为匈塞铁路诺苏段年内高质量开通运营奠定了坚实基础。

匈塞铁路诺苏段架线作业。中国铁路国际有限公司供图

中国铁路国际有限公司相关负责人介绍，接触网送电是指将高铁沿线地方电网的高电压，通过铁路牵引变电所转化为27.5千伏单相工频交流电后，再输送到高铁线路上方的接触网上，为高铁列车运行提供动能。接触网送电是电气化铁路接触网的一次“大考”，也是联调联试前的最后一个重要工序。

匈塞铁路诺苏段线路全长108.1公里，共架设接触网导线360.1条公里，设牵引变电所3座、分区所3座、开闭所4座。匈塞铁路诺苏段牵引供电系统主要由接触网悬挂系统、牵引变电系统、牵引供电控制系统、轨道系统及生产生活低压供电主系统等构成。其中，接触网悬挂系统零部件、牵引变电设备、远程控制RTU设备等均由中国制造，是中国高铁接触网供电系统首次在欧洲落地，也是中国标准同欧洲国家友好融合的成功典范。

为确保匈塞铁路诺苏段接触网一次送电成功，中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头组织联合体施工单位，编制了详尽的电力牵引供电工程送电启动方案，明确送电范围、步骤、安全技术措施及应急预案，严格按照方案规范流程对沿线供电设施逐一调试，确保全线牵引供电设施按期达到送电要求。合闸后，经现场技术人员检测，各项技术参数均满足设计要求和施工规范标准，实现接触网一次送电成功。

该负责人表示，匈塞铁路连接塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，是中国与中东欧国家共建“一带一路”的旗舰项目，也是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。线路全长341.7公里，其中塞尔维亚境内长183.1公里，设计时速200公里，贝尔格莱德至诺维萨德段已于2022年3月19日开通运营，两年多来累计发送旅客超过880万人次，为塞尔维亚人民提供了高品质的运输服务；匈塞铁路诺苏段建设进展顺利，总体工程进度已超过96%，为确保匈塞铁路塞尔维亚段年内全线开通运营奠定了坚实基础。匈塞铁路塞尔维亚段全线建成运营后，塞尔维亚首都贝尔格莱德至边境城市苏博蒂察的旅行时间将大幅压缩，极大提升塞尔维亚基础设施水平，改善当地交通状况，方便沿线民众出行，优化投资环境，促进经济社会发展，对深化中东欧互利合作，打造中欧贸易国际大通道，具有十分重要的意义。

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