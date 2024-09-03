新华社北京9月2日电（记者 邹多为）近年来，中国与非洲持续深化贸易合作，进出口规模快速提升。海关总署2日发布数据显示，2000年至2023年，中非贸易规模由不足1000亿元增至1.98万亿元，年均增长17.2%，高于同期中国货物贸易年均增速4.6个百分点。

作为中非贸易发展状况“晴雨表”和“风向标”的中国—非洲贸易指数也显示，2023年这一指数首次突破1000点，达到1010.83，比2022年的990.55点上升20.28点，呈现良好发展态势。

今年以来，中非贸易继续保持稳步增长：前7个月，中国对非洲进出口1.19万亿元，同比增长5.5%，规模创历史同期新高。其中，中国对非洲出口6979.3亿元，自非洲进口4908.9亿元。

农产品进口成为双边贸易的新亮点。前7个月，中国自非洲进口农产品253.5亿元，增长7.2%，高于中国农产品进口整体增速，芝麻、烤烟、夏威夷果等非洲特色农产品进口量分别增加38.8%、32.7%、106.2%，占中国同类产品进口量比重均超四成。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，长期以来，我国致力于深化中非经贸合作，与非洲产业联系日益紧密。前7个月，我国对非洲中间品贸易同比增长6.4%，占中非进出口总值的68%，助力非洲工业化和经济多元化进程。2024年中非合作论坛峰会即将在北京举行，双方经贸合作有望进一步加深。

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