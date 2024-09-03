人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

20余年来中非贸易规模快速提升

2024年09月03日09:44 | 来源：新华网
小字号

新华社北京9月2日电（记者 邹多为）近年来，中国与非洲持续深化贸易合作，进出口规模快速提升。海关总署2日发布数据显示，2000年至2023年，中非贸易规模由不足1000亿元增至1.98万亿元，年均增长17.2%，高于同期中国货物贸易年均增速4.6个百分点。

作为中非贸易发展状况“晴雨表”和“风向标”的中国—非洲贸易指数也显示，2023年这一指数首次突破1000点，达到1010.83，比2022年的990.55点上升20.28点，呈现良好发展态势。

今年以来，中非贸易继续保持稳步增长：前7个月，中国对非洲进出口1.19万亿元，同比增长5.5%，规模创历史同期新高。其中，中国对非洲出口6979.3亿元，自非洲进口4908.9亿元。

农产品进口成为双边贸易的新亮点。前7个月，中国自非洲进口农产品253.5亿元，增长7.2%，高于中国农产品进口整体增速，芝麻、烤烟、夏威夷果等非洲特色农产品进口量分别增加38.8%、32.7%、106.2%，占中国同类产品进口量比重均超四成。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，长期以来，我国致力于深化中非经贸合作，与非洲产业联系日益紧密。前7个月，我国对非洲中间品贸易同比增长6.4%，占中非进出口总值的68%，助力非洲工业化和经济多元化进程。2024年中非合作论坛峰会即将在北京举行，双方经贸合作有望进一步加深。

(责编：艾雯、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部