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吉尔吉斯斯坦总统：将进一步深化吉中务实合作

2024年09月03日09:43 | 来源：新华网
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新华社比什凯克9月2日电（记者 关建武）吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫近日在参加吉中合作项目奠基仪式上表示，吉方将进一步深化与中国的务实合作，造福两国人民。

扎帕罗夫8月30日与中国驻吉大使杜德文在楚河州共同出席中大中国石油公司（中大石油）开工暨新建升级改造项目奠基仪式。扎帕罗夫表示，中大石油开工和新建升级改造项目是加强吉中新时代全面战略伙伴关系的重要标志。

他说，中大石油对吉工业发展具有重要意义。本届政府为推动中大石油开工和新建升级改造项目提供了一系列有力支持和优惠政策，该项目也将为吉税收、就业、经济发展创造更大价值。吉方将继续对中大石油给予支持，并将进一步深化吉中务实合作，造福两国人民。

杜德文表示，继去年中国-中亚峰会后，今年7月，中吉两国元首再度在阿斯塔纳会晤，为推动构建中吉命运共同体注入强劲动力。近期，中吉乌铁路项目加速推进，别迭里口岸即将开通，中吉“一带一路”合作喜讯频传。作为目前中方在吉投资规模最大的项目，中大石油为当地经济社会发展发挥了积极作用，希望企业如期完成升级改造，为吉成品油自给和绿色发展作出新贡献。

(责编：艾雯、张悦)

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