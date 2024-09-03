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葡萄牙国粹法朵歌手特雷辛哈·兰德罗：希望通过音乐加深中葡文化交流

2024年09月03日09:18 | 来源：人民网-国际频道
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葡萄牙法朵歌手特雷辛哈·兰德罗接受人民网记者采访。 视频截图

葡萄牙法朵歌手特雷辛哈·兰德罗接受人民网记者采访。 视频截图

人民网北京9月3日电 （记者张荣）在葡萄牙，法朵作为一种独特的艺术形式，不仅承载着葡萄牙厚重历史，更成为葡萄牙人情感表达的重要方式。葡萄牙国家级法朵歌手特雷辛哈·兰德罗将于9月来华举办两场演唱会，期间，北京将首次举办法朵音乐节。

特雷辛哈·兰德罗出生于1996年,是一位葡萄牙法朵歌手，曾于2008年获得“奥迪韦拉什法朵比赛”冠军。2018年，她录制了第一张个人专辑。两年后，她的第二张专辑《Agora》问世，并于2023年担任葡萄牙广播电视台歌曲节的主题曲作者之一。

来华前夕，兰德罗接受了人民网记者的专访。她深情地分享了她与法朵之间不解的情缘。“我第一次接触法朵音乐是在11岁那年，那时我已经能唱出动人的歌声。虽然我曾涉猎葡萄牙传统音乐的各种形式，但法朵的出现，让我深刻感受到它对我个人而言的重要性与独特性。”她表示，法朵让她意识到自己非常喜欢用葡萄牙语唱歌，认为这是最有意义的表达方式。

法朵是一种具有一百五十多年历史的葡萄牙音乐，在大街小巷的酒馆、咖啡馆等地都可听到。

“法朵，它是葡萄牙人独有的情感表达方式，”她强调，“这种艺术形式极其葡萄牙化，它反映了我们民族中那份淡淡的宿命感。当遭遇挫折或困境时，我们往往会以一种近乎戏剧化的方式去接受现实，认为一切或许早已注定。而法朵，正是这样一种倾诉情感、讲述葡萄牙故事的艺术形式，它充满了激情与对美好生活的无限憧憬。”

兰德罗认为，法朵不仅仅是葡萄牙的音乐瑰宝，它更是情感与文化的载体，承载着葡萄牙深厚的文化底蕴和丰富的情感力量。“我希望通过这次音乐节，能够让中国的朋友们更加深入地了解法朵，感受它背后所蕴含的丰富情感与文化内涵。”

在传承与创新之间，兰德罗找到了自己的平衡点。她表示：“我致力于以完美无瑕的方式传承法朵的传统精髓，同时也不忘为其注入新的活力与元素。我希望通过自己的努力，让年轻人也能感受到法朵的魅力，知道在听法朵时，同样可以跳舞、欢笑，享受其中的快乐。法朵不仅仅是悲伤的代名词，它同样可以充满生机与活力。”

谈及即将展开的首次中国之行，兰德罗难掩兴奋之情。“我虽未曾踏足这片神奇的土地，但早已听闻中国是一个充满魅力的国家。虽然行程紧凑，可能没有太多时间游览，但我仍会尽力去感受每一座城市的风情。我渴望品尝地道的中国美食，因为我在葡萄牙也曾品尝过不少美味的中餐。我好奇于中国的文化，更期待了解他们如何接受并欣赏法朵这种艺术形式。”她认为这次旅程是一次全新的探索与发现。

对于中国悠久的历史与灿烂的文化，兰德罗表达了极大的兴趣与尊重。她透露，此次中国之行还将与中国艺术家进行深度合作，共同呈现一场跨文化的艺术盛宴。“虽然目前还未与她们深入沟通，但我已经迫不及待地想要与她们碰撞出文化的火花。每一种文化都有其独特之处，作为艺术家，我们应该相互学习，共同进步。此次音乐会还将邀请中国知名艺术家同台演出，这让我感到非常荣幸与期待。”

据悉，“2024法朵音乐节——特雷辛哈·兰德罗演唱会”将于9月8日在上海东方艺术中心举行，并于10日在北京五棵松爱乐汇艺术空间举行。对于中葡两国合作举办的文化交流活动，兰德罗充满信心与期待。“从目前的筹备情况来看，一切都在顺利进行中。我相信通过这次活动，葡萄牙与中国的文化将得到更加深入的交流，增进两国人民之间的理解与友谊。”

(责编：曹欣悦、杨牧)

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