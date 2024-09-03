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迪拜中国学校举行2024学年开学典礼

2024年09月03日09:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜9月3日电 （记者任皓宇）迪拜中国学校2024学年第一学期开学典礼近日在迪拜举行。

活动现场。人民网记者任皓宇摄

活动现场。人民网记者任皓宇摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，迪拜是一个包容开放的国际枢纽城市。希望迪拜中国学校用好自身区位优势，积极鼓励学生拓宽视野，融通不同文化，既身体力行讲好中国故事，也积极增进对世界的了解，培养跨文化沟通能力，做中阿之间加强理解的桥梁、传播友谊的使者。

迪拜中国学校校长郑丽表示，新的学年希望大家能够将奥运精神的种子根植到学习和生活的过程中，一起播撒三颗“团结协作”“敢于挑战”“永不言败”的宝贵种子，携手并进，一起播种希望，追逐梦想，成为更好的自己，并共同创造迪拜中国学校更加美好的未来。

中建中东公司副总经理倪蓓蕾表示，建校四年来，迪拜中国学校成为在迪拜当地乃至阿联酋区域展示中国基础教育形象的重要窗口，为促进中阿人文交流、民心相通，以及中阿合作做出了积极贡献。我们将一如既往地全力支持学校的办学和发展，共同开创迪拜中国学校更加美好的明天。

活动期间，师生代表表演了《少年中国说》诗朗诵、川剧经典《变脸》、中阿英三语版《茉莉花》歌曲演唱、《不忘初心》诗歌朗诵及歌曲演唱等节目。

嘉宾及师生代表共同进行绘画创作。人民网记者任皓宇摄

嘉宾及师生代表共同进行绘画创作。人民网记者任皓宇摄

《少年中国说》诗朗诵表演。人民网记者任皓宇摄

《少年中国说》诗朗诵表演。人民网记者任皓宇摄

川剧经典《变脸》表演。人民网记者任皓宇摄

川剧经典《变脸》表演。人民网记者任皓宇摄

中阿英三语版《茉莉花》歌曲演唱表演。人民网记者任皓宇摄

中阿英三语版《茉莉花》歌曲演唱表演。人民网记者任皓宇摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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