人民网内罗毕9月2日电（记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术二期项目第二批专家组日前抵达驻地桑给巴尔奔巴岛，与第一批专家组完成工作交接，继续推进血吸虫病防治工作。

交接期间，专家组先后访问桑给巴尔卫生部被忽视的热带病防治所及国立卫生研究所，深入温古贾岛血吸虫病高流行区，实地考察血吸虫病流行情况和血吸虫中间宿主水泡螺的分布情况，初步了解温古贾岛热带病疾病防治体系。

第一、第二批专家组成员与非方工作人员在驻地合影。专家组供图

第二批专家组组长戴洋表示，团队将在既往奔巴岛防治工作的基础上，将消除血吸虫病的范围拓展至温古贾岛，进一步构建基层诊断参比实验室和哨点医院，引入快速核酸检测、人工智能等前沿技术，助力构建精准智能化血吸虫病监测预警体系。

2014年，中国在世界卫生大会上签署了关于在坦桑尼亚开展血吸虫病防治合作的谅解备忘录，中国政府负责提供资金和技术支持。2017年，江苏省血吸虫病防治研究所首批专家组进驻奔巴岛。2023年9月，中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术二期项目启动。

专家组赴温古贾岛血吸虫病高流行区调研。专家组供图

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