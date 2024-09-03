人民网罗马9月2日电（记者 郑彬）日前，“机遇中国·品牌重庆”全球宣传推广行动首场海外推介会在意大利首都罗马成功举办。活动当天，来自中国驻罗马旅游办事处、当地商会组织和企业、中意媒体代表共50余人参加。

在此次活动现场，主办方通过分享发言、品牌推介、合作签约、重庆城市影像展等方式，向意大利各界代表充分展示了重庆这座中国中西部重要枢纽城市近年来所取得的巨大发展成就，以及自身的独特魅力和无限机遇，并为重庆和罗马等欧洲重要城市进一步深化在文化、教育、旅游、经贸等各领域的合作提供了契机。

重庆市政府新闻办主任张琼在致辞中表示，重庆是魅力之城、开放之城、机遇之城、品牌之城。对外开放是重庆发展的内生需求，开放发展的潜力巨大。重庆需要与包括欧洲在内的全世界紧密连接，未来发展机遇无限。最后，她向与会嘉宾发出诚挚邀请，欢迎意大利各界朋友到重庆走一走、看一看，寻找新发现。

中国意大利商会副主席保罗·巴颂尼表示，重庆产业机遇丰富，营商环境优渥，鼓励当地企业一起联合拓展海外市场，多做推介宣传。罗马市政府议员卡尔拉·佛尔马里埃罗则表示，要深化中意教育领域合作，鼓励双方多输送留学生交流学习，培养更多高质量人才。

作为此次推介会的重头戏，“投资重庆”“山水重庆”“重庆造”“美味重庆”等依次在推介会上亮相，将最具特色的重庆城市名片介绍给当地。与此同时，重庆城市影像展也在活动当天正式拉开了帷幕，在未来一周内，代表重庆发展成就及和谐社会的30幅影像作品将在罗马街头向当地民众进行展示，生动呈现重庆勇于创新、敢为人先的城市精神以及人文丰富、自然和谐的都市形象。

据悉，此次活动由重庆市人民政府新闻办公室指导、西部国际传播中心主办。罗马推介会的成功举办，标志着“机遇中国·品牌重庆”全球宣传推广行动正式在海外拉开了帷幕。在接下来的几个月内，组织方还将在美国加州大湾区、秘鲁、肯尼亚、马来西亚等地举办相关活动，持续发挥“机遇中国·品牌重庆”全球宣传推广行动连接中外、沟通世界的桥梁作用，为重庆进一步打造内陆开放枢纽贡献力量。

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