坚守公道正义历来是中国外交的优良传统和铮铮风骨。中国始终以实实在在的行动，为维护国际公平正义、促进世界和平发展贡献力量

当今世界并不太平，强权霸凌行径危害深重，国际安全形势乱象丛生。中国作为负责任大国，始终坚守正义，主持公道。

“我们要秉持公道正义的理念。没有公道正义，强权政治就会横行无忌，弱肉强食就会大行其道。”习近平主席在和平共处五项原则发表70周年纪念大会上指出，“面对新形势新挑战，联合国权威和核心地位只能加强、不能削弱。联合国宪章宗旨和原则从未过时，反而更加重要。倡导共商共建共享的全球治理观，践行真正的多边主义，就是要坚持国际规则由各国共同书写、共同维护。世界上的事要由各国商量着办，不能允许谁的‘胳膊粗’就听谁的。”

坚守公道正义历来是中国外交的优良传统和铮铮风骨。从70年前首次提出和平共处五项原则，到新时代以来积极推动构建新型国际关系和人类命运共同体，中国始终以实实在在的行动，为维护国际公平正义、促进世界和平发展贡献力量。在国际关系中，中国坚持大小国家一律平等，坚持义利相兼、以义为先，不寻求大国竞争，不谋求地缘势力范围，不干涉别国内政，不逼迫别国选边站队。

面对甚嚣尘上的霸权主义、强权政治，中国始终捍卫正义，坚决抵制少数国家垄断国际事务，要求增加发展中国家在全球治理体系中的代表性和发言权，支持优先解决对非洲国家的历史不公，敦促解除所有非法强加的单边制裁，坚定维护发展中国家共同和正当权益，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。不畏强权，捍卫正义，也体现在维护中国的国家主权、民族尊严和领土完整上。面对外部干涉挑衅，中国进行了坚决有力斗争，针对各种无理打压，中国采取了正当合理反制。

中国在国际事务中坚持主持公道正义，探索有利于维护公平正义、实现长治久安的热点问题解决之道。习近平主席出席中阿合作论坛第十届部长级会议开幕式并发表主旨讲话，指出中方坚定支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，支持召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会。出席开幕式的各国领导人均高度赞赏中国在巴勒斯坦问题上秉持的公道正义立场，表示愿同中方密切协作，致力于推动缓解加沙地区紧张局势和人道危机。习近平主席在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上发表讲话，提出建设公平正义的共同家园。峰会发表阿斯塔纳宣言，成员国通过团结共促世界公正、和睦、发展的倡议，发出要团结不要分裂、要合作不要对抗、要公正不要霸权的时代强音。

中国以平等、开放、透明、包容的精神团结全球南方国家，壮大国际社会坚持公平正义的力量。作为“全球南方”的重要一员，中国在国际事务中始终根据事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策，恪守国际关系基本准则，维护各国尤其是发展中国家的正当权益。中国致力于深化扩员后的“大金砖”国家和上海合作组织合作，支持巴西、秘鲁举办二十国集团、亚太经合组织会议，点亮全球治理的“南方时刻”。中国加快落实支持“全球南方”合作的八项举措，积极筹备新一届中非合作论坛北京峰会，推进中阿共同构建“五大合作格局”，推动中拉关系提质升级，深化同太平洋岛国合作，坚定推动“全球南方”发展振兴。

推动世界多极化、国际关系民主化是维护公平正义的应有之义。中方倡导平等有序的世界多极化，主张确保各国都能在多极体系中找到自己的位置，都能在遵守国际法前提下发挥应有的作用。中方主张世界多极化应当是平等的，就是坚持大小国家一律平等，反对霸权主义和强权政治，反对少数国家垄断国际事务，切实推进国际关系的民主化。中方认为，多极化进程应当成为各国团结而不是分裂、对话而不是对抗、合作而不是冲突、共赢而不是多输的历史进程。为了实现这一目标，各国都要共同恪守联合国宪章宗旨和原则，共同坚持普遍公认的国际关系基本准则，共同践行真正的多边主义。

无论国际风云如何变幻，中国始终站在历史正确一边，站在公平正义一边，坚定做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国将继续秉持公道正义，坚持真正的多边主义，维护联合国权威和作用，推动全球治理架构更为均衡有效，促进建设平等有序的世界多极化。

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 03 版）

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