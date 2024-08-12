中国坚持奉行独立自主的和平外交政策，坚信和平与发展是不可阻挡的时代潮流。中国特色大国外交始终立足于中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性与和平性，以东方智慧为人类进步作出应有贡献

世界大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界进入新的动荡变革期，但人类发展进步的大方向不会改变，世界历史曲折前进的大逻辑不会改变，国际社会命运与共的大趋势不会改变。今年以来，在习近平外交思想指引下，中国特色大国外交坚持自信自立、开放包容、公道正义、合作共赢，坚定致力于推动构建人类命运共同体，充分彰显中国负责任大国担当。

习近平主席应邀对法国、塞尔维亚、匈牙利三国进行国事访问，实现中法关系再巩固，中塞关系再强化，中匈关系再提升，中欧合作再出发；出席中阿合作论坛第十届部长级会议开幕式并发表主旨讲话，提出同阿方构建“五大合作格局”，推动中阿命运共同体建设跑出加速度；出席和平共处五项原则发表70周年纪念大会并发表重要讲话，强调弘扬和平共处五项原则，携手构建人类命运共同体；出席在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议，并应邀对哈萨克斯坦、塔吉克斯坦进行国事访问，引领上海合作组织发展方向，深化中国同地区国家睦邻友好，推动周边命运共同体建设走深走实；同几十位来华访问的外国领导人会谈、会见，畅叙友谊、共话合作……元首外交活动精彩纷呈、成果丰硕，书写中国与世界交往互动的新篇章。

中国始终坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把国家发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。中国坚持奉行独立自主的和平外交政策，坚信和平与发展是不可阻挡的时代潮流。中国特色大国外交始终立足于中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性与和平性，以东方智慧为人类进步作出应有贡献。中国特色大国外交坚定维护国家主权、安全、发展利益，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业营造更有利国际环境、提供更坚实战略支撑。中国特色大国外交在关系广大发展中国家团结合作和正当权利的重大问题上挺膺担当，在关乎人类前途命运和世界发展方向的重大问题上旗帜鲜明，始终锚定历史前进正确航向。

坚持自信自立，中国特色大国外交始终致力于维护和平稳定。习近平主席同多国领导人就乌克兰危机、巴以冲突等国际和地区热点问题深入交换看法。习近平主席从历史纵深和战略高度阐明中方在乌克兰危机上的看法主张，高屋建瓴地概括提炼中欧之间的共识和共同利益，指出中欧要共同反对战事外溢升级，共同为和谈创造条件，共同维护国际能源粮食安全、产业链供应链稳定。关于巴以冲突，习近平主席强调，当务之急是尽快实现全面停火止战，重中之重是确保人道主义救援，根本出路是落实“两国方案”。在中方斡旋下，巴勒斯坦14个派别高级别代表在北京举行和解对话，并共同签署《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》。中国始终站在历史正确一边，站在和平正义一边，站在国际道义制高点，得到国际社会的广泛认同和高度评价，成为促进世界和平与稳定不可或缺的重要力量。

坚持自信自立，中国特色大国外交始终致力于促进共同发展。中国正以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。中国式现代化的出发点和落脚点是让14亿多中国人民过上更加美好的生活。对世界来说，这意味着更加广阔的市场和前所未有的发展机遇，将为世界各国现代化注入强大动力。“欢迎成为中国式现代化道路上的同行者”“我们将持续推动高质量发展，持续推进中国式现代化，既让中国人民不断过上更好生活，也为世界可持续发展作出更大贡献”“中国将进一步全面深化改革，推进高质量发展和高水平对外开放，这将给全球经济发展和两国合作带来新动力、新契机”……在双多边场合，习近平主席多次阐释中国式现代化的世界意义，充分表明中国坚持和平发展、开放发展、合作发展、共赢发展的决心。展望未来，中国将以中国式现代化新成就为世界发展提供更多新机遇。

“面对当前动荡不安的国际形势，中国不仅热爱和平，而且提出了系列建设性的重要倡议，以自己的实际行动证明，中国是促进世界和平的重要稳定力量”“中国坚定维护多边主义，提出共建‘一带一路’和一系列重要全球倡议，并促成沙特伊朗以及巴勒斯坦各派别实现和解，为地区和世界和平与发展事业作出重要贡献，展现了中国作为一个和平、负责任的全球大国作用和影响力”……各方高度肯定中国特色大国外交。坚持自信自立，中国特色大国外交将继续为民族复兴尽责、为人类进步担当。

《 人民日报 》（ 2024年08月12日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)