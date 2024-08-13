中国坚定不移在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，积极发展全球伙伴关系，扩大同各国的利益交汇点。这是中国的“朋友圈”越来越大、现代化道路上的“同路人”越来越多的重要原因

中国和瑙鲁复交，同中国建立外交关系的国家增至183个；中国同马尔代夫、乌兹别克斯坦、安哥拉、匈牙利、赤道几内亚、突尼斯、巴林、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、几内亚比绍等国提升双边关系定位；中国和塞尔维亚宣布构建新时代中塞命运共同体，中国和所罗门群岛同意构建新时代中所命运共同体，中国和瓦努阿图同意构建新时代中瓦命运共同体……今年以来，中国坚持开放包容，持续巩固拓展全球伙伴关系网络，不断提升伙伴关系的含金量。

拓展伙伴关系是中国坚持的重要方向。中国始终认为，志同道合是伙伴，求同存异也是伙伴。习近平主席指出：“国家之间打交道，首先要把平等相待、互尊互信摆在前面。要尊重各国不同的历史文化传统和发展阶段，尊重彼此的核心利益和重大关切，尊重各国人民自主选择的发展道路和制度模式。”中国坚定不移在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，积极发展全球伙伴关系，扩大同各国的利益交汇点。这是中国的“朋友圈”越来越大、现代化道路上的“同路人”越来越多的重要原因。

中国促进大国协调和良性互动，推动构建和平共处、总体稳定、均衡发展的大国关系格局。今年是中俄建交75周年。普京总统对中国进行国事访问，两国元首举行小范围会谈，并主持大范围会谈，共同为两国关系下一步发展作出规划和部署，两国全面战略协作不断加强。今年是中美建交45周年。习近平主席同美国总统拜登通电话，指出今年的中美关系要坚持以和为贵、以稳为重、以信为本，为推动中美关系继续沿着稳定、健康、可持续的道路向前走指明方向。习近平主席对欧洲三国进行国事访问，同法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩举行中法欧领导人三方会晤，在北京分别会见德国总理朔尔茨、意大利总理梅洛尼等欧洲国家领导人，共同推动中欧关系行稳致远。

中国坚持亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，深化同周边国家友好互信和利益融合。今年以来，习近平主席同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、印度尼西亚当选总统普拉博沃、巴基斯坦总理夏巴兹等周边国家领导人分别举行会谈会见，共同倡导和平、合作、包容、融合的亚洲价值观，擘画和平安宁、繁荣美丽、友好共生的亚洲家园新愿景。习近平主席今年7月的中亚之行，进一步增进了中国同周边国家的战略互信，进一步巩固扩大了中国的“朋友圈”，实现了中国同有关国家关系的再提升、同周边国家命运共同体的再巩固。

中国秉持真实亲诚理念和正确义利观加强同发展中国家团结合作，维护发展中国家共同利益。作为最大的发展中国家，中国是“全球南方”的当然成员，始终同广大发展中国家同呼吸、共命运。今年以来，习近平主席密集会见来访的发展中国家领导人。中国与阿拉伯国家务实合作“八大共同行动”取得重要早期收获，双方携手构建“五大合作格局”，将推动中阿命运共同体建设跑出加速度。巴林国王哈马德表示：“巴方高度赞赏并完全赞同中方秉持的高尚价值理念和理性智慧的政策主张。中国发展好了，其他发展中国家才能发展好，世界多极化进程才能持续推进。”

这个世界完全容得下各国共同发展、共同进步。不同文明完全可以在平等相待、互学互鉴中兼收并蓄、交相辉映。中华文明自古以开放包容闻名于世，具有兼收并蓄、包罗万象的宽广胸怀，既有“包”的胸怀，又有“容”的智慧。中国积极落实全球文明倡议，弘扬全人类共同价值，推动文明交流互鉴，促进各国人民相知相亲，共同推动人类文明发展进步。中国尊重各国自主选择发展道路，尊重世界文明的多样性，不将自己的价值观和模式强加于人，不搞意识形态对抗，致力于让文明交流互鉴成为推动人类社会进步的动力。

“世界各国犹如乘坐在同一条命运与共的大船上，这艘船承载的不仅是和平期许、经济繁荣、科技进步，还承载着文明多样性和人类永续发展的梦想。”中方将继续坚持开放包容，积极拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，同各国携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 03 版）

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