美的泰国5G全联接工厂。华为泰国公司供图

人民网曼谷5月16日电 （记者张矜若） 由美的、泰国运营商AIS、中国联通和华为联合打造的东南亚首个5G全联接工厂——美的集团家用空调事业部泰国工厂（以下简称美的空调泰国工厂），积极支持泰国4.0数字化转型战略，已经成为东南亚区域智能制造转型打造新的示范样板点。

美的空调泰国工厂位于泰国春武里府，基于工业园5G专网的高可靠、广连接和低时延特性，工厂已实现约16万平方米的5G专网覆盖，建立5G+工业互联网平台。各个生产环节通过5G无缝连接，省去了寻常车间里错综复杂的管线，自动化机器运转更快、互联互通、效率提升。

美的泰国工厂内的5G自动导引车。华为泰国公司供图

2022年，华为作为发起方之一，与泰国数字经济促进局、数字经济和社会委员会办公室、运营商、泰国通信协会等共同成立5G联盟，推动5G在各行业领域应用，促进泰国5G生态系统的发展，释放泰国数字经济动能。美的5G智慧工厂则是其中首批孵化的案例之一。

美的泰国工厂内的5G AI质检解决方案。华为泰国公司供图

美的家用泰国工厂总经理蔡耀武表示，“基于美的集团的数字化和智能化战略，泰国的5G智慧工厂为未来制造业绘制了蓝图。”据悉，美的5G工厂的核心解决方案包括：5G数据采集和分析、5G自动导引车、5G AI质检、5G机械臂、5G运行房等。

中国联通（泰国）运营有限公司总经理谢心颖表示，泰国5G网络部署快，但在上下游生态应用方面刚起步。“5G的价值是要给企业提供应用场景，我们将通过广泛的成功案例和5G创新支持泰国4.0战略的成功，推动厂商数字化、智能化转型。”

美的泰国工厂内的5G机械臂。华为泰国公司供图

泰国运营商AIS公司代理首席企业业务官Phupa Akavipat先生表示将复制此次与中国企业合作的经验，协助更多制造商在泰国落地5G工厂。

美的泰国工厂5G运行房。华为泰国公司供图

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