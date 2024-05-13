5月12日，在阿富汗巴格兰省巴格兰尼马尔卡济区一处村庄，一名村民清理遭洪水侵袭的房屋。新华社发（扎希尔·汗摄）

据联合国世界粮食计划署驻阿富汗办公室和阿富汗地方官员11日发布的消息，阿富汗10日洪水灾害造成的遇难者人数已超过330人。