人民网马德里5月15日电 （记者颜欢）当地时间5月14日，由重庆市人民政府主办的“你好！重庆”马德里推介会在马德里中国文化中心成功举办。本次活动由重庆市文化和旅游发展委员会、重庆市教育委员会、重庆市人民政府外事办公室、海南航空共同承办，并得到了中国驻西班牙大使馆、马德里中国文化中心、中国驻马德里旅游办事处的大力支持。

图为西班牙马德里市政厅文化、旅游和体育部代表卡洛琳·滕西在推介会上发言。单雪松摄

西班牙马德里市政厅文化、旅游和体育部代表卡洛琳·滕西表示，中国海南航空开通了马德里与重庆两地的直飞航班，增进了双方旅游、文化和商业交流，希望此次活动能使马德里市民发现更多重庆的美好，并亲自去到重庆感受和体验。

当代作家三毛出生在重庆并定居于西班牙大加那利岛，是中西文学交流的纽带。重庆市文化和旅游发展委员会与西班牙大加那利岛省政府、重庆国际文旅之窗与西班牙中国三毛协会分别签署友好合作备忘录，进一步依托三毛文化深化两地人文交流和友好往来，共同促进出入境旅游市场发展，积极推动重庆与大加那利岛缔结友好关系。西班牙大加那利岛省政府中国市场旅游部长瓦伦丁·冈萨雷斯表示，希望通过这座文化桥梁，让西班牙和中国的友好关系更加历久弥坚。

据介绍，西班牙塞维利亚市5月将出席“2024重庆国际友好城市合作大会”，并和重庆签订正式友城协议。明年，重庆还将与马德里中国文化中心开启年度交流合作，将重庆的文化、旅游、演艺、文博和非遗文创等文旅精品全面呈现给西班牙民众。联合国旅游组织亚太地区部高级官员刘刚表示重庆通过积极参与联合国旅游组织的各种倡议，不仅促进重庆成为世界领先的旅游目的地，也为世界旅游业发展做出贡献。

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