人民网布鲁塞尔5月15日电 （记者牛瑞飞）13日，由中国驻比利时大使馆支持，上海市文化和旅游局、布鲁塞尔中国文化中心主办，上海市历史博物馆承办的“衷雅汇尚——旗袍与海派文化”展在布鲁塞尔中国文化中心开幕。

上海市副市长华源、中国驻比利时使馆临时代办吴刚为展览揭幕。中国驻比利时使馆文化参赞高炜，上海市历史博物馆馆长周群华，亚太国家驻比利时女外交官和使节夫人协会主席、毛里求斯驻比利时使馆和驻欧盟使团大使夫人阿维尔达·古内斯（Alvida Gunessee），安特卫普市政府对外联络处主任汤姆·维尔贝伦（Tom Verbelen）等约100余位中外嘉宾出席活动。

“旗袍与海派文化”展现场。布鲁塞尔中国文化中心供图

旗袍，脱胎于中国传统服饰。海派旗袍，则是传统中国与现代西式生活融合的新典范，是海派文化最具代表性的意象之一。本次展览以上海的城市发展为脉络，用30余件精美旗袍、珍贵老照片、广告画等历史影像，展示海派旗袍所代表的中国传统手工艺与西式裁剪方式相结合的非物质文化遗产的传承和创新发展，演绎旗袍之美，讲述上海这座城市始终焕发的蓬勃生命力和迷人的魅力。

中国驻比利时使馆临时代办吴刚在致辞中表示，上海地处中国东部沿海，是领中国开放风气之先的特大型城市。海派旗袍在世界服装舞台上独树一帜，被誉为中国国粹。希望此次展览能进一步增进比利时及欧洲民众对中国传统服饰文化的认识，感受当代中国的城市风貌和人民生活。

上海市历史博物馆馆长周群华在致辞中表示，百余年来，海派旗袍如同上海这座城市，不断生长，不断传播，并把这种美丽和幸福传递给一切爱美、爱生活的人们。希望通过此次展览，架设中比文化沟通的桥梁，编织中欧文明交流互鉴的纽带。同时也期待有更多的比利时和欧洲公众到中国、到上海、到上海市历史博物馆去旅行，看一看上海城市生活的细节，体验魔都上海的美食与文化。

本次展览于5月14日至9月5日在布鲁塞尔中国文化中心向公众开放。

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