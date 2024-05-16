人民网柏林5月15日电 （记者刘仲华）德国联邦外贸与投资署14日发布的《2023年外国企业在德国投资报告》显示，2023年外国企业在德国投资总额再创新高，接近348亿欧元，同比增长37,5%。其中中国企业对德国的投资兴趣显著增加，投资项目数量同比增长近42%，为2017年以来的最高值。

德国联邦外贸与投资署总经理罗伯特·赫尔曼表示，2023年多个外国大型项目在德国投资彰显了跨国企业对德国作为投资地的信心，大型项目的投资领域覆盖了芯片、医药和可再生能源等关键行业。

报告显示，2023年共有1759个绿地投资以及褐地投资在德国落户，大致与2022年持平。按投资项目数量统计，美国排名第一，项目数量为235个；瑞士排名第二，项目数量202个；中国排名第三，项目数量200个；排名第四的是英国153个。

中国企业对德国的投资兴趣显著增加，投资项目数量同比增长近42%，为2017年以来的最高值。其中中国企业在可再生能源领域的投资大幅增长，占总项目数量的20.5%，是2022年的3倍多；其他关键投资行业为机械制造14.5%，同比增长52%；电子产品11.5%，同比增长100%。中国企业所从事的业务最多的领域是市场和销售，占比45%；生产和研发占比22%，欧洲总部为12%。

该报告撰写人托马斯·波佐扬介绍，“中国企业的投资涉及许多不同的行业，这表明中国企业投资的行业范围非常广泛。德国的经济也能为其提供大量多元化的行业。”

该报告主要基于从德国16个联邦州收集到的信息，旨在提供德国外国直接投资的全面概况。报告提供的数据包括新建项目和扩建项目，但不包括兼并、收购或接管项目。

德国联邦外贸与投资署是德国联邦政府对外贸易和对内引资的机构。该机构为进入德国市场的外国公司提供咨询和支持，并协助在德成立的企业进入外国市场。

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