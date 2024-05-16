新华社布鲁塞尔5月15日电（记者康逸）欧盟委员会15日发布2024年春季经济展望报告说，在2023年经济停滞之后，2024年初欧盟经济增长好于预期，通胀持续下降，为经济活动逐步扩张奠定基础。

报告预计，2024年和2025年欧盟经济将分别增长1.0%和1.6%，欧元区经济将分别增长0.8%和1.4%。2024年欧盟通胀率将从2023年的6.4%降至2.7%，2025年进一步降至2.2%，今明两年欧元区通胀率分别为2.5%和2.1%。

报告指出，今明两年经济增长将主要受私人消费稳步扩张推动。相比之下，投资增长也在放缓。在全球经济复苏背景下，贸易将出现反弹，支撑出口。不过，随着欧盟内部需求恢复，进口加速将在很大程度上抵消出口对经济增长的贡献。

报告认为，近几个月来，受俄乌冲突和中东局势影响，欧洲经济前景不确定性和下行风险进一步增加。此外，美国通胀压力持续可能导致美国及其他国家进一步推迟降息，从而在一定程度上收紧全球金融条件。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯表示，期待欧盟经济恢复温和增长，并在2025年进一步回升。但对欧盟来说，地缘政治紧张局势持续仍然构成风险。

欧盟统计局此前公布的初步数据显示，经季节调整后，今年第一季度欧元区和欧盟国内生产总值（GDP）均环比增长0.3%。去年第四季度欧元区GDP环比萎缩0.1%，欧盟GDP环比零增长。

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