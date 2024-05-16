新华社休斯敦5月15日电（记者徐剑梅）美国得克萨斯州东部岛屿城市加尔维斯顿市政当局15日说，一艘驳船当天撞上当地一座桥梁，导致燃油泄漏，桥梁受损。

事发桥梁是通往加尔维斯顿北部鹈鹕岛的唯一陆路通道。加尔维斯顿县航海区桥梁事务负责人戴维·弗洛雷斯说，因水急浪高，一艘从得克萨斯国际港驶出的拖船对带动的两艘加油驳船失去控制，其中一艘驳船撞上桥柱。

航拍画面显示，被撞桥柱部分坍塌，破碎的大块混凝土和铁轨碎片挂在桥的一侧，并掉落在驳船上。

事故发生后，这座1960年启用的桥梁被关闭。加尔维斯顿市政当局在一份声明中说，尚无人员受伤的报告。事故导致墨西哥湾发生燃油泄漏，美国海岸警卫队将确定泄漏程度并启动控制和清理程序。

加尔维斯顿县发言人斯宾塞·刘易斯表示，这艘驳船可载油3万加仑（约11.355万升），尚不清楚有多少泄漏到海湾中，事发周边约10.5公里水道被关闭。

位于鹈鹕岛的得克萨斯农工大学加尔维斯顿分校说，事故导致该校短暂停电，目前电力已恢复。

据美媒报道，连月来，美国船只撞桥事故频发。3月26日，一艘集装箱货船撞上美国东部马里兰州巴尔的摩的一座大桥并致其坍塌，造成6人死亡。4月12日和13日在宾夕法尼亚州匹兹堡附近的俄亥俄河上，26艘内河驳船因洪水从系泊处脱离并“不受控制地漂流”，其中一艘撞上已被关闭的一座桥。5月9日，在流经艾奥瓦州的密西西比河段，一艘大型驳船从拖船上松脱，在撞上有近百年历史的麦迪逊堡大桥后沉没。

(责编：刘叶婷、张悦)