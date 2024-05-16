新华社联合国5月15日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽15日表示，中方将继续致力于发展同波黑各族人民友好关系，为维护波黑和平稳定及地区安宁发挥建设性作用。

耿爽当天在安理会审议波黑问题时发言说，波黑作为一个多民族国家，要实现经济增长、社会稳定，有赖于各族团结互信，和睦相处，为共同的目标携手努力。一段时间以来，波黑民族和解进程遭遇挑战，不时出现激化民族矛盾、不利民族团结的言行，中方对此感到担忧。

耿爽说，国际社会要保持对波黑局势的关注，持续帮助波黑应对各种挑战，在此方面欧盟以及西巴尔干地区国家尤其应发挥积极作用。在此过程中，应坚持公正立场，采取平衡、审慎态度，推动波黑各族实现民族和解。避免采取任何选边站队，强加解决方案，甚至实施单边制裁，干涉波黑内政的做法。

耿爽表示，中方在高级代表制度问题上的立场没有变化。中方对最近几年高级代表任命和“波恩权力”动用引发的争议表示关切。今年3月，国际社会驻波黑高级代表克里斯蒂安·施密特动用“波恩权力”修改波黑选举法，在波黑国内造成新的矛盾分歧。近一段时间以来，《代顿和平协议》规定的三族协商制度遭到违反，主席团集体协商共同决定外交政策的安排受到挑战。但施密特的报告却称波黑外交政策比以往得到更好协调实施，这显然与事实不符。中方重申，波黑事务最终应由波黑人民自主决定和管理，不论是高级代表制度还是“波恩权力”，都是特殊时期的特殊安排，不能长期化，更不能永久化。

耿爽说，联合国大会下周将就“设立斯雷布雷尼察种族灭绝国际日”决议草案采取行动。中方此前已多次呼吁，提案国应该就决议草案同重要当事方及会员国充分协商，在协商一致基础上推进有关进程。强行推动目前尚存重大分歧的决议草案，与推动波黑国内和地区国家和解和睦的精神不符，与维护西巴尔干地区和整个欧洲地区和平稳定的期盼不符，也与通过设立国际日展现会员国团结的初衷不符。中方希望有关各方加强沟通，推动此事得到妥善解决。

耿爽说，中方尊重波黑国家主权、独立和领土完整，尊重波黑人民对国家前途的自主选择。希望波黑各族以整个国家和全体人民利益为重，加强对话，增进互信，实现和解，共同维护波黑政治稳定，推动波黑经济发展。中方将继续致力于发展同波黑各族人民友好关系，为维护波黑和平稳定及地区安宁发挥建设性作用。

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