新华社伊斯兰堡5月16日电（记者唐斌辉 张敬尧）“中国经济向高质量发展转型：巴基斯坦的机遇”研讨会15日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行。巴基斯坦前外交部长吉拉尼表示，中国的高质量发展将从多方面使巴基斯坦受益。

吉拉尼在活动现场接受新华社记者采访时表示，中巴经济走廊建设推动了巴基斯坦经济社会发展。为进一步推进高质量发展和区域互联互通，巴方要借鉴中国的高质量发展经验，中国的高质量发展将从多方面使巴基斯坦受益。

中国驻巴基斯坦大使姜再冬在致辞时表示，巴基斯坦政府的发展规划和中方以新质生产力推动高质量发展的方向高度契合，这为双方推动以中巴经济走廊为主框架的双边务实合作提供了很好的结合点。为推动中巴经济走廊建设高质量发展，双方要落实好两国领导人达成的重要共识，保持务实合作的良好发展势头，共建增长走廊、民生走廊、创新走廊、绿色走廊、开放走廊，携手加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

巴基斯坦地区研究所所长乔哈尔·萨利姆在活动现场表示，青年是巴基斯坦最大的财富，巴方应从中国的高质量发展中学习青年人才的培养方式，以助于他们未来有更好的发展。

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