人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴基斯坦前外长称赞中国高质量发展

2024年05月16日08:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伊斯兰堡5月16日电（记者唐斌辉 张敬尧）“中国经济向高质量发展转型：巴基斯坦的机遇”研讨会15日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行。巴基斯坦前外交部长吉拉尼表示，中国的高质量发展将从多方面使巴基斯坦受益。

　　吉拉尼在活动现场接受新华社记者采访时表示，中巴经济走廊建设推动了巴基斯坦经济社会发展。为进一步推进高质量发展和区域互联互通，巴方要借鉴中国的高质量发展经验，中国的高质量发展将从多方面使巴基斯坦受益。

　　中国驻巴基斯坦大使姜再冬在致辞时表示，巴基斯坦政府的发展规划和中方以新质生产力推动高质量发展的方向高度契合，这为双方推动以中巴经济走廊为主框架的双边务实合作提供了很好的结合点。为推动中巴经济走廊建设高质量发展，双方要落实好两国领导人达成的重要共识，保持务实合作的良好发展势头，共建增长走廊、民生走廊、创新走廊、绿色走廊、开放走廊，携手加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

　　巴基斯坦地区研究所所长乔哈尔·萨利姆在活动现场表示，青年是巴基斯坦最大的财富，巴方应从中国的高质量发展中学习青年人才的培养方式，以助于他们未来有更好的发展。

(责编：刘叶婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部