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中国（义乌）-摩洛哥经贸对接会在卡萨布兰卡举行

2024年05月16日08:24 | 来源：新华网
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　　新华社摩洛哥卡萨布兰卡5月15日电（记者霍晶）中国（义乌）-摩洛哥经贸对接会15日在摩最大城市卡萨布兰卡举行。

　　中国义乌市委书记王健表示，义乌是中国对外开放的重要窗口。“一带一路”倡议提出以来，义乌与摩洛哥间经贸往来和人文交流日益频繁、不断深化。摩洛哥成为义乌的重要贸易伙伴。希望对接会能成为深化合作交流的新起点，为义乌和摩洛哥的经贸合作注入源源不断的动力和活力。

　　中国驻摩洛哥大使馆经济商务参赞郑伟说，中国是摩洛哥在亚洲的第一大贸易伙伴。义乌见证了中摩经济合作的深化。近年来，越来越多中国企业前来摩洛哥开拓市场。相信对接会有助于中摩双赢合作，提供更多发展和投资机会。

　　卡萨布兰卡市政委员会副主席艾哈迈德·阿菲拉尔表示，摩洛哥是首个与中国签署共建“一带一路”合作规划的北非国家，中国是摩洛哥最重要的合作伙伴之一。摩方希望加强与义乌的合作关系，将义乌经验和资源带到摩洛哥。

　　对接会上，中摩各界人士就商贸投资展开深入沟通，并现场签约了3个合作项目。来自一家摩洛哥灯具企业的哈拉·法迪勒表示非常喜欢中国，认为对接会很有建设性。长期经营雨伞生意的中方企业代表张吉英说，希望以对接会为契机，与在摩客户有更多合作，让生意在摩洛哥开花结果。

　　本次活动由中国义乌市人民政府主办，浙江中国小商品城集团股份有限公司承办，中国驻摩洛哥大使馆提供支持。中摩各界代表近百人参加活动。

(责编：刘叶婷、张悦)

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