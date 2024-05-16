本报记者 莽九晨

近日，第三十九届首尔国际旅游展在韩国首尔国际会展中心举行。本届展会吸引了来自40多个国家和地区的400多家旅游部门和机构参加。以“你好！中国”为主题的中国展区受到关注，吸引很多当地观众前来观展。

走进展区，中国传统建筑特色展台格外醒目。中国文化和旅游部国际交流与合作局组织来自辽宁、江苏、湖南等地的文化和旅游主管部门、旅游企业等机构组团参展。各个展台上展示着本地区的特色文旅产品、旅游资料和图册，前来咨询旅游信息的观众络绎不绝。中国驻首尔旅游办事处主任张若愚向记者介绍，中国展区面积180平方米，设置舞台区、拍照区、活动区、洽谈区四大区域，多视角展示中国旅游形象，“无论是参展人数还是展区面积都位居前列”。

湖南省张家界市在展会期间举办了文化旅游推介会。集奇峰三千、秀水八百于一地的张家界市，近年来受到很多韩国游客的青睐。张家界市委书记刘革安向记者介绍，今年第一季度张家界共接待入境游客26.12万人次。其中，韩国游客10.51万人次，比2019年同期增长27.07%，韩国成为张家界入境游的最大客源地。刘革安表示，张家界将进一步提高旅游品牌知名度，为增进中韩两国人民相互交流和了解作出贡献。

展会期间，还举办了“诗画三峡”重庆游轮旅游推介会、“水韵江苏”文化旅游推介会、“茶和天下 苏韵雅集”茶文化体验等专题推介活动，观众一边了解中国不同地域的自然景观和人文风情，一边品香茗、尝小吃，进一步增加对中国文旅资源的兴趣。

韩国大学生金荣浩在中国展区的每个展台都看得很仔细，不时向工作人员询问赴华旅游相关事项。手捧厚厚一沓旅游资料的金荣浩对记者说：“我还没有去过中国，中国幅员辽阔、景色壮美，希望能有机会去实地看一看，亲身感受中国的发展脉动。”

（本报首尔电）

《 人民日报 》（ 2024年05月16日 18 版）

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