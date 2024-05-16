新华社瓦莱塔5月14日电 （记者陈文仙）“中国故事——文化遗产保护的中国实践”讲座14日晚在马耳他首都瓦莱塔举行。主讲人故宫博物院院长王旭东以图文并茂的形式，介绍了中国为保护敦煌莫高窟和北京故宫所做的努力。

王旭东说，莫高窟是世界上保存最完好的佛教艺术宝库，故宫是现存规模最大、保存最完整的木质结构古建筑群，敦煌研究院和故宫博物院多年来致力于对这些文化遗产的保护与研究。他还表示，文化遗产是保护文化多样性、加强平等交流、促进文明互鉴的宝贵资源，也已成为加强不同文化间相互理解、增进关系的重要桥梁。

马耳他遗产委员会主席马里奥·丘塔亚尔对记者表示，马耳他与中国都有丰富的文化遗产，在文化遗产保护领域相互学习和借鉴至关重要，希望两国进一步加强交流与合作。马耳他大学历史老师斯蒂芬·卡奇亚认真聆听了讲座。他告诉记者，自己曾多次访问中国并参观故宫，很多马耳他人尤其是年轻人对中国历史和文化非常感兴趣。

中国驻马耳他大使馆首席馆员彭熠军在致辞中说，中马两国建交以来，在文化领域始终保持着紧密的交流与合作，取得了丰硕成果，有效增进两国人民之间的了解与友谊。期待中马双方加强文物保护方面的交流互鉴，进一步推动中马文化合作取得新成效，为促进中马双边关系再作新贡献。

讲座由马耳他中国文化中心主办。

《 人民日报 》（ 2024年05月16日 18 版）

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