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刘国中副总理访问乌兹别克斯坦并举行中乌政府间合作委员会会议

2024年05月16日06:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社塔什干5月15日电  （记者李奥）2024年5月13日至15日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中访问乌兹别克斯坦，同米尔济约耶夫总统举行会见，同阿里波夫总理举行会谈并共同主持中乌政府间合作委员会第七次会议。

　　刘国中分别向米尔济约耶夫总统、阿里波夫总理转达习近平主席、李强总理的亲切问候。刘国中表示，两国元首共同宣布发展中乌新时代全天候全面战略伙伴关系，在更高起点上推动构建中乌命运共同体，掀开中乌关系新篇章。中方愿同乌方一道，以两国元首共识为引领，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，不断深化和拓展各领域合作，为中乌命运共同体注入更多实质内涵。

　　米尔济约耶夫总统、阿里波夫总理分别请刘国中副总理转达对习近平主席、李强总理的亲切问候，表示乌方十分珍视乌中关系，将坚定不移恪守一个中国原则，持续提升两国全方位互利合作水平，助力共同发展，造福两国人民。

　　13日，刘国中和阿里波夫共同主持中乌政府间合作委员会第七次会议，全面回顾中乌合作情况，就经贸、能源、交通、农业、科技、人文、减贫等重点领域合作交换意见，并就下步合作作出新部署。会后，双方签署了《中乌政府间合作委员会第七次会议纪要》。

　　访问期间，刘国中考察了鹏盛农业园、中乌医药科技城等两国合作项目。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月16日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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