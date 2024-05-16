亚历山大·洛马诺夫

面对复杂严峻的国际形势，坚持真正的多边主义，推动全球治理体系变革完善，推动构建人类命运共同体，才是应对危机、开创未来的正确选择

当前，人类社会面临前所未有的挑战，世界和平与发展受到冲击。越是危机时刻，越凸显人类是相互依存的命运共同体。世界比以往任何时候都更需要坚守多边主义。现实一再深刻提醒世人，世界无法退回彼此封闭孤立的状态，更不能割裂成不同阵营。经济全球化、世界多极化、国际关系民主化的潮流不可阻挡，践行真正的多边主义是人心所向、大势所趋。

团结合作才能创造人类美好未来。中国积极弘扬全人类共同价值，推动构建新型国际关系，坚定维护以联合国为核心的国际体系、捍卫以国际法为基础的国际秩序，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，为构建人类命运共同体作出重要贡献。中国近年来提出一系列完善全球治理的理念和方案，展现了坚持践行真正的多边主义、维护全人类共同利益的大国担当。

构建人类命运共同体理念为解决当今世界面临的重大挑战指明了方向。共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等在世界范围内引发强烈共鸣，得到越来越广泛的认同和支持。中国秉持共商共建共享的全球治理观，主张国家不分大小一律平等，坚持对话而不对抗、结伴而不结盟，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。在世界形势动荡变革的当下，这些主张顺应历史发展需要，符合全球南方国家普遍意愿，必将有力推动国际关系民主化，不断增强多边主义的有效性。

当前，新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，国际影响力不断增强，“全球南方”加强团结合作、维护多边主义的意愿更加强烈。中国积极支持金砖扩员，推动金砖国家、上海合作组织等多边平台扩大影响力，推动联合国各项议程符合发展中国家发展利益。作为世界最大的发展中国家，中国一直致力于提升广大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权。

中国不仅扎实推进中国式现代化，还同包括广大发展中国家在内的各国一道推动世界现代化。中国式现代化为广大发展中国家探索适合自身国情的发展道路提供宝贵借鉴。中国提出的共建“一带一路”等合作倡议引领更多国家实现共同发展，推动形成更加公平、开放、包容的全球经济治理格局，为构建开放型世界经济注入动能。

个别西方国家极端利己主义作祟，企图构建单极世界，与时代发展潮流背道而驰。个别国家深陷“二元对立”“文明冲突”等思维窠臼，实行单边主义、保护主义，大搞集团政治、阵营对抗，还打着所谓“基于规则的国际秩序”旗号，企图将自身意志强加于国际社会。这些行径破坏全球合作，给多边国际秩序和世界和平发展带来严重危害。

面对复杂严峻的国际形势，坚持真正的多边主义，推动全球治理体系变革完善，推动构建人类命运共同体，才是应对危机、开创未来的正确选择。国际社会期待中国在此过程中发挥更大建设性作用，为世界和平安宁和繁荣进步作出更大贡献。

（作者为俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长）

《 人民日报 》（ 2024年05月16日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)