新华社北京5月15日电（记者成欣、曹嘉玥）中共中央政治局委员、外交部长王毅15日在北京同巴基斯坦副总理兼外长达尔举行第五次中巴外长战略对话。

王毅表示，中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴。长期以来，巴基斯坦坚定奉行一个中国原则，在涉及中国核心利益问题上毫无保留给予中方宝贵支持。中方也始终坚定支持巴方捍卫国家主权、独立和领土完整，支持巴方在国际和地区事务中发挥更大作用。相信在新一届政府领导下，巴基斯坦将步入政治团结、社会稳定、安全可控、持续发展的新阶段。中方将同巴方相互支持、同甘共苦、携手前行，推动中巴全天候战略合作伙伴关系迈上新台阶。

王毅说，中方愿同巴方落实两国领导人重要共识，汇集力量推进中巴经济走廊“升级版”建设，推动中巴全天候战略合作伙伴关系步入更高质量、更为安全、更可持续的新阶段，携手加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。中方同巴方深化合作的决心不会动摇，同时希望巴方继续全力保障中国在巴人员、项目和机构安全，消除中国企业和人员的后顾之忧。

达尔表示，对华关系是巴对外政策的基石。巴方恪守一个中国原则，在所有涉及中方核心利益的问题上毫不犹豫地坚定支持中方，期待进一步深化巴中各领域务实合作。巴方将全力保障中国在巴人员和机构安全。

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