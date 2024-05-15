新华社北京5月15日电 题：坚定走好高质量发展的中国之路——中国先进产能的世界意义系列评论之三

新华社记者谢彬彬

“中国新能源汽车制造商为重新定义汽车所作努力似乎永无止境”“中国电动汽车产业呈爆炸式增长”……近期举办的北京国际汽车展览会上，新能源成“顶流”，智能化成“标配”，不断刷新外媒对中国新能源汽车产业发展的认知。

从无到有、由弱变强，中国新能源汽车产业的茁壮成长，是资源、政策、战略规划等诸多发展要素优化配置的成功案例，是中国贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的必然结果，是中国经济从“快不快”到“好不好”、实现“质”“量”并重的高质量发展的一个生动缩影。中国新能源产业的真本事，是在开放竞争中练就的，同时也为世界经济发展和绿色转型作出了突出贡献。透过中国新能源产业的成长，人们能够更好地感知中国先进产能快速发展的必然性，进而理解中国继续坚持走高质量发展道路的必要性。

中国推动高质量发展遵循的是新发展理念，绿色可持续发展是落实新发展理念的应有之义。绿色转型是当今世界的发展潮流，不少国家都通过推动各个领域、各个行业的绿色低碳转型创新，努力实现气候行动目标，积极抢占低碳、零碳技术革命和产业变革的制高点。高质量发展是绿色成为普遍形态的发展，是中国突破资源环境瓶颈制约、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，是中国解决资源和生态环境问题的关键之策。现在全球光伏发电装机容量近一半在中国，全球新能源汽车一半以上行驶在中国、新能源汽车保有量已超过2000万辆，全球四分之一的新增绿化面积来自中国。中国正在绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色生活等领域形成规模庞大的发展增量，孕育的投资和消费市场据测算每年将达到十万亿元级。

新发展阶段，科技创新日益成为驱动中国经济发展的第一动力。突破关键技术，在一个细分行业取得竞争优势，进而盘活整个产业，最终对整个经济高质量发展形成积极带动，实现经济增长的乘数效应，推动中国经济从外延式扩张上升为内涵式发展以及形成全球竞争比较优势，中国新能源产业为此提供了有力注脚。当前，全球科技创新进入空前密集活跃期，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，全球经济结构正在重塑。中国高度重视创新，把创新摆在国家发展全局的核心位置。C919大飞机实现商飞，国产大型邮轮投入运营，神舟家族太空接力，“奋斗者”号极限深潜，国产新手机成为爆款，新能源汽车、锂电池、光伏产品扬帆出海……今日中国，科技日新月异，创新层出不穷，为发展新质生产力、推动高质量发展注入澎湃动力。

中国推动高质量发展是适应新发展阶段的现实选择，是保持经济持续健康发展的必然要求。历史上成功跨越“中等收入陷阱”的十几个国家和地区，都经历了高速增长后从量的扩张转向质的提高。随着中国生产要素相对优势出现变化，劳动力成本逐步上升，过去的粗放型发展方式已经难以持续，中国经济转向高质量发展势在必行。只有不断创新、以质取胜，突破和超越传统发展模式的积弊和短板，加速新旧动能转换，才能支撑长期持续健康发展，在不稳定不确定的世界中谋求发展、把握主动。

当下，美西方炒作所谓的“中国产能过剩问题”，矛头直指中国具有全球比较优势的新能源产业，其实质是通过歪曲抹黑中国高质量发展道路，阻遏中国在全球产业链价值链的跃升路径。理解了中国高质量发展的必然逻辑，就会明白，中国断然不会被这一话术所“忽悠”。

中国用实际行动已经表明并将继续证明，中国始终坚定不移走好自己的路，心无旁骛做好自己的事，坚定推动高质量发展，推进高水平对外开放，推动中国经济行稳致远，必将为世界作出更大贡献。

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