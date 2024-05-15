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走进塞尔维亚诺维萨德大学孔子学院——

“越来越多的塞尔维亚人想要了解中国文化”

沈小晓
2024年05月15日15:46 | 来源：人民网-国际频道
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用笔尖点蘸少许浓墨，轻轻落笔，一竿接一竿，墨色从浓转淡……不一会儿，哈伊纳尔卡在老师的指导下，顺利完成了一株细长的垂竹。在得到老师的表扬后，她不禁喜笑颜开。

今年56岁的哈伊纳尔卡是塞尔维亚兹雷尼亚宁市的一名话剧演员。自2016年开始，她每周都会乘坐一小时左右的大巴车，从兹雷尼亚宁赶到诺维萨德，参加诺维萨德大学孔子学院的国画课和中文课。

图为哈伊纳尔卡向记者展示她的中国画作品。

图为哈伊纳尔卡向记者展示她的中国画作品。人民网记者 沈小晓摄

“中国文化对我有很强的吸引力。每次来到这里上课，我都能感受到发自内心的快乐。”哈伊纳尔卡告诉记者，她在孔子学院接触到了书法、剪纸、中国画、茶文化等多种中国传统文化，让她对中国文化有了直接和真切的认识。因一直坚持学习中国画且进步很大，2019年她在孔院老师推荐下前往中国浙江农林大学举办了个人画展。

“感谢这个机会让我更近距离的感受中国和中国文化、结识了很多中国朋友，也让我作为话剧演员的艺术创作更有灵感。那是一段非常难忘的回忆。”

图为诺维萨德大学孔子学院中国画课堂。

图为诺维萨德大学孔子学院中国画课堂。人民网记者 沈小晓摄

塞尔维亚诺维萨德大学孔子学院成立于2014年5月27日，由浙江农林大学和诺维萨德大学合作办学，是在塞尔维亚建立的第二家孔子学院。自成立以来，诺维萨德大学孔子学院积极传播中华文化，每年组织举办丰富多彩的文化教学活动、开展各类文化讲座，增进当地民众对中国和中国文化的了解，促进两国在教育、文化、科技等领域的交流合作。

诺维萨德大学孔子学院是全球首家以茶文化传播为特色的孔子学院，不仅与当地多个教育机构签订合作协议，并与当地高中汉语教学点合作，举办了多场以“一带一路”与中国茶文化传播为主题的推广活动。

图为诺维萨德大学孔子学院茶文化课堂。

图为诺维萨德大学孔子学院茶文化课堂。人民网记者 沈小晓摄

据诺维萨德大学孔子学院中方院长陈秀介绍，自2012年塞尔维亚启动全国中小学普及汉语项目后，“汉语热”在塞尔维亚大中小学里逐年升温。目前诺维萨德大学孔子学院在塞尔维亚全国设有20个合作教学点，2所下属孔子课堂，分布在诺维萨德、贝尔格莱德等5个城市，“我们的课堂上，年龄最大的有80多岁，最小的有4岁，教学对象实现了从幼儿园到成人全覆盖，每年有千余人接受中文学习教育。”

诺维萨德大学孔子学院中方院长陈秀接受采访。

诺维萨德大学孔子学院中方院长陈秀接受采访。人民网记者 沈小晓摄

诺维萨德大学孔子学院塞方院长伊万娜表示，随着两国交往的密切和频繁，中文和中国文化正受到越来越多的塞尔维亚人的喜爱。“孔子学院是当地民众学习中国语言、了解中国文化的一个重要窗口，像灯塔一样熠熠生辉。”

诺维萨德大学副理事长帕弗勒表示，诺大孔子学院在塞尔维亚当地有着很好的声誉和影响力，为塞尔维亚的国际中文教学和塞中文化交流合作做出了巨大贡献。“中国的经济发展奇迹和文化软实力吸引了全世界的目光，越来越多的塞尔维亚人想要了解中国文化。”

(责编：于洋、杨牧)

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