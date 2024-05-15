人民网首尔5月14日电 （程安康）5月14日，第七届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛推介会在韩国举办。中华人民共和国驻大韩民国特命全权大使邢海明，中国国际进口博览局党委书记、副局长孙成海，韩国贸易协会专务理事金高铉，中国银行首尔分行副行长褚岿，韩国三养方圆集团副社长韩世爀，在华韩国创新中心代表金钟文等出席活动并致辞。推介会由中国驻韩国大使馆经济商务处公使衔参赞王治林主持，吉林省延边州政府驻首尔办事处、韩国京畿道经济科学振兴院、商务部投促局驻韩办、中韩投资贸易平台、韩国COEX首尔国际会议中心、韩国大成基金管理公司、天水国际等近200家中韩企业和机构参会。

中华人民共和国驻大韩民国特命全权大使邢海明致辞。人民网 程安康摄

邢海明表示，中韩建交32年来，两国关系全面快速发展，经贸合作取得瞩目成就。中国更是连续20年稳居韩国第一大贸易伙伴国，充分彰显了中韩经贸合作的深厚根基和强大韧劲。进博会是中国主动向世界开放市场的重大举措，展会质量持续提高，战略作用日益凸显。诚挚邀请韩国企业积极参展参会，利用这一重要平台更好地分享中国经济发展红利，实现自身更大发展。中国驻韩国大使馆将一如既往继续为韩国各界参展参会提供帮助与便利。

中国国际进口博览局党委书记、副局长孙成海致辞。人民网 程安康摄

孙成海表示，韩国是进博会的重要参展国，每届参展企业数量和面积均名列前茅。大量韩国企业参加进博会，正是中国主张、中国智慧、中国方案在全球的生动回响。进博会已经成为展示中国大市场机遇、展现中国经济转型升级和消费发展新趋势的窗口，成为韩国商品“走进中国”的门户和韩国企业开拓中国市场的平台。诚挚希望更多韩国企业参展参会，分享中国市场大机遇。

韩国贸易协会专务理事金高铉发言。人民网 程安康摄

金高铉表示，韩国贸易协会带领94家企业参展第六届进博会，全力帮助韩国中小企业扩展中国市场。进博会是了解当前中国市场需求和趋势的重要平台，韩国贸易协会将进一步加强与进博会的合作，组织更多韩国企业共同打造具有深远意义和代表性的展会。

三养方圆集团副社长韩世爀发言。人民网 程安康摄

韩世爀表示，得益于进博会极佳的国际性展会平台，三养方圆集团有机会持续向中国消费者和全世界传递新理念、新产品、新商业远景。集团将积极参与第七届进博会，向有悠久饮食文化的中国消费者展示最新产品，成为年轻消费者的朋友、受消费者信赖的企业。

在华韩国创新中心代表金钟文发言。人民网 程安康摄

金钟文表示，进博会是在短时间内让韩国相关人士和企业家了解各个国家、把握中国市场方向的大好机会。在华韩国创新中心将组织韩国创新企业首次参展第七届进博会创新孵化专区，通过与进博会的合作，为韩国创新企业进军中国市场和招商引资提供帮助。

中国银行首尔分行副行长褚岿发言。人民网 程安康摄

褚岿表示，作为进博会战略合作伙伴，中国银行为展客商提供全方位金融服务。希望有更多的韩国企业参与进博会，借助进博会这个“买全球、卖全球”平台，让优质的韩国产品登陆中国和世界市场。中国银行首尔分行将一如既往为韩国企业参展参会提供专业、高效、高质量的金融支持。

韩国贸易协会、三养方圆集团、在华韩国创新中心与中国国际进口博览局签署第七届进博会参展合同或合作备忘录。人民网 程安康摄

推介会上，韩国贸易协会、三养方圆集团、在华韩国创新中心与中国国际进口博览局签署第七届进博会参展合同或合作备忘录。进口博览局工作人员面向与会来宾详细介绍了进博会的成效及虹桥国际经济论坛等方面情况。进博会推介团队在韩期间，先后拜访了中国驻韩国大使馆、在华韩国创新中心、京畿道经济科学振兴院、韩国现代集团和三星集团，进行工作交流。

本次活动由中国驻韩国大使馆、中国国际进口博览局、韩国贸易协会、虹桥国际经济论坛秘书处、国家会展中心（上海）主办，商务部投促局驻韩办、中国银行首尔分行、中国工商银行首尔分行为支持单位。

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(责编：于洋、杨牧)