章思远

美国经济学家杰弗里·萨克斯在《新外交政策：超越美国例外主义》一书中指出，“美国例外论”认为美国与众不同，拥有制定和打破国际游戏规则的固有权力，但这是一种“危险的幻想”，让美国“变成了一个流氓国家”，将给美国自身和世界带来危险。“美国例外论”说白了就是，美国觉得“老子天下第一”，我来制定规则，你要遵守，他要遵守，但我自己可以不遵守。这种思想已经深度融入美国文化基因，进而让美国可以“心安理得地干坏事”。

乌克兰危机爆发后，美国及盟友迅即对俄罗斯实施了史无前例的制裁，从金融、军事技术、高科技产品，到石油、天然气、煤炭，再到酒类、海鲜、非工业钻石等，这些制裁迄今已达16500多项。通过制裁，美国要的就是各国同俄罗斯断绝经贸往来，全面孤立俄罗斯，以实现最大程度削弱俄罗斯的目标。

正当欧洲盟友不顾自身损失，咬牙卖力执行美国要求对俄制裁时，美国自己却成了例外，自始至终同俄罗斯保持着经贸往来。据美联社报道，美国号称要用制裁对俄经济造成“毁灭性打击”，但出于自身利益，在诸多领域维持从俄进口，涉及产品类别数以百计，因为如果禁止进口这些产品，美方相关产业所受伤害比俄方损失更大。美国国务院制裁协调办公室主任奥布莱恩宣称，美方既要确保制裁发挥最大效力，又要允许贸易运转。美国还授权了数十项制裁豁免，给美方实体同俄交易“开小灶”。

2022年，美国政府一边宣布全面停止进口俄罗斯石油、天然气和煤炭，一边设置“缓冲期”，允许美国企业完成既有订单。当年，美国依旧从俄罗斯进口了大量化肥、钢铁、有色金属、核燃料等商品。2023年10月，为缓解石油需求紧张，美国恢复从俄进口石油。根据美国贸易代表办公室报告，2023年美俄双边贸易额仍有52亿美元。美国人口调查局最新统计显示，2024年3月，美国对俄进出口分别达到4.27亿美元和4370万美元，环比分别增长约50%和21%。

看到这些，不知道那些替美国冲锋陷阵的盟友是何感想。美国就好比是战场上大喊“兄弟们冲啊”，自己却躲在背后谋私利的“带头大哥”。美国一面意图“号令天下”、对他国指手画脚，一面我行我素、唯我独尊，这种当面一套背后一套的双标做法，暴露的恰恰是“美国例外论”的霸权霸道本性，无论美国的承诺和义务如何，只要不利于维护美国霸权利益，都可以肆意践踏抛弃。

近日，美国以涉嫌帮助俄罗斯为由制裁多家中国公司，但始终拿不出证据。这是美国极其虚伪荒唐的双标，应该又是“美国例外论”的病态发作。中俄有权开展正常的经贸合作，这种合作不应受到干扰和限制。我们奉劝美方“正人先正己”，不要再试图向中方甩锅，而应当为政治解决乌克兰危机做出实实在在的努力。归根到底，“美国例外论”是病，要好好治治。

（作者是国际问题观察员）

(责编：于洋、杨牧)