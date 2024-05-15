5月14日，印度尼西亚大使周浩黎接受人民网专访。人民网 王婧摄

人民网北京5月15日电 （王婧、舒克里）印度尼西亚驻华大使周浩黎5月14日接受人民网专访时表示，当今，世界地缘政治和经济格局正快速转变，如果中国与印尼、中国与东盟能携手应对转变，双方就会迎来更可期的未来。

“今年是我在中国的第七年，我见证了中国与印尼以及中国与东盟之间不断深化的合作。2013年，中国与印尼建立全面战略伙伴关系。2021年，中国与东盟建立全面战略伙伴关系。目前，中国与东盟已经连续三年互为最大贸易伙伴。”周浩黎谈道，“明年中国与印尼将迎来建交75周年，我希望双方能进一步深化合作，秉持合作共赢精神，为两国人民带来实实在在的福祉。”

今年是中国—东盟人文交流年。周浩黎表示，近年来，中国与印尼不断强化教育领域的互联互通。“有很多印尼学生在中国接受高等教育，他们会学习中文，了解中华文化，在未来为两国关系的发展架起桥梁。”

“中国与印尼的关系由三个支柱组成——政治与安全、经济发展和人文交流。双方的政治、安全、经济关系可能偶有波动，但只要有强大的人文交流作为基础，两国关系就能持续发展。”周浩黎表示他希望双方能不断密切人文交流和人员往来，夯实两国友好的民意基础。

周浩黎特别谈起中国与印尼在新能源汽车领域的积极发展，并称这符合印尼推动能源转型的目标。印尼政府此前承诺到2060年实现净零排放。

“近年来，中国新能源汽车产业快速发展，目前已成为全球第一大新能源汽车产销国。因此，我们希望加强与中国在新能源汽车生产和销售方面的合作。”周浩黎指出，印尼拥有镍等制造电池的材料。同时，印尼有2.8亿人口，其中大约40%为中产阶级，这意味着印尼市场有着不可估量的消费潜力。

周浩黎进一步解释说：“我们准备与中国在基础设施、数字经济和绿色经济方面强化合作，新能源汽车产业正是绿色经济中的重要一环。”

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