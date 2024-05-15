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美国蓝色起源公司计划恢复亚轨道飞行旅游

2024年05月15日13:43 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月14日电　美国蓝色起源公司计划恢复其亚轨道飞行旅游项目。该公司14日宣布，其组织的最新一次载人飞行计划于19日进行。

　　本次任务代号为NS-25，使用蓝色起源公司的“新谢泼德”飞行器。该飞行器由一枚运载火箭和一个座舱组成，两者均可重复使用。

　　该火箭会将载人座舱送至距地面约100千米处，随后座舱进入几分钟失重状态，最终在降落伞减速作用下回到地面。乘客不仅能体验失重，还能在地球大气层与太空的边界附近俯瞰地球。从发射到座舱着陆，整个飞行过程持续约11分钟。

　　NS-25任务将是“新谢泼德”飞行器的第25次发射，也是其第7次载人发射，将运载6名乘客。蓝色起源公司上一次载人飞行是在2022年8月执行的NS-22任务。同年9月，“新谢泼德”在不载人的NS-23研究任务中出现异常，火箭损毁，随后停飞。2023年12月，时隔1年多复飞的“新谢泼德”执行了不载人的NS-24任务。

　　蓝色起源公司由美国亚马逊公司创始人杰夫·贝索斯创建。该公司在亚轨道飞行旅游领域的主要竞争对手英国维珍银河公司，计划6月8日执行运载4名乘客的“银河07”亚轨道飞行任务。

(责编：刘叶婷、张悦)

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