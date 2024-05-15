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5月15日起乘坐邮轮来华的外国旅游团可免签入境

2024年05月15日13:19 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月15日电（记者 任沁沁）5月15日起，我国全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策，乘坐邮轮来华并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团（2人及以上），可从我国沿海所有邮轮口岸免办签证入境停留不超过15天。

　　这是记者15日从国家移民管理局新闻发布会获悉的。经商外交部、国家发展和改革委员会、交通运输部、商务部、文化和旅游部、海关总署，并报国务院批准，国家移民管理局决定从2024年5月15日起，乘坐邮轮并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团（2人及以上），可从天津、辽宁大连、上海、江苏连云港、浙江温州和舟山、福建厦门、山东青岛、广东广州和深圳、广西北海、海南海口和三亚等13个城市的邮轮口岸免办签证整团入境停留不超过15天。旅游团须随同一邮轮前往下一港，直至本次邮轮出境，活动范围为沿海省（自治区、直辖市）和北京市。为支持邮轮旅游发展，大连、连云港、温州、舟山、广州、深圳、北海等地的7个邮轮口岸新增为中国过境免签政策适用口岸，方便符合中国过境免签政策条件的外籍旅客乘坐邮轮过境。

　　同时，国家移民管理局围绕便利国际邮轮旅客通关、船员登陆，以及邮轮制造维修、综合服务保障、新业态发展等方面，配套推出支持促进邮轮产业发展若干措施，进一步提高邮轮出入境便利化水平，助力提升邮轮运营服务质效，促进邮轮旅游新业态高质量发展。

(责编：刘叶婷、张悦)

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